Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения

«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения
Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. Матч первый. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 83:75 (20:27, 26:12, 12:9, 25:27). Счет в серии 1:0



«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 22 очка (10 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Ключников – 20 (4 подбора, 6 передач, 2 перехвата, 1 блокшот), Матеюнас – 14 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Белов – 9 (1 передача), Кирдячкин – 5 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Мартин – 3 (5 подборов, 2 передачи), Савельев – 2 (3 передачи), Анисимов (1 передача), Бабайлов.



«Спартак-Приморье» проиграл первый матч полуфинальной серии в Сургуте со счетом 75:83. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший тринадцатый дабл-дабл в сезоне, - 22 очка + 10 поборов. 9 апреля «Университет-Югра» и «Спартак-Приморье» проведут второй матч серии, начало встречи в 23:00 вво (16:00 мск).



Начался матч с обильного «полива» с дальней дистанции. Меньше, чем за 4 минуты команды на двоих реализовали 7 «трешек» из 8, и немного лучше в этом преуспел «Спартак» - 10:12. А концу шестой минуты наша команда увеличила рывок до «12:0» и преимущество 11 очков. Отошли от стартового провала хозяева к середине второй половины, когда Сыроватко и Лекавичус забросили по трехочковому и завладели номинальным преимуществом – 30:29.



Вообще вторую четверть «Спартак» проиграл с внушительной разницей в 14 очков, но смог вернуться в игру в четвертой десятиминутке. Матеюнас попаданием со средней дистанции сократил отставание до 5 очков – 60:55. Следом команды отыграли результативный отрезок, в результате которого разница сократилась вовсе до одного броска – 65:63. Шансы у приморской команды сохранялись до последней минуты, но решающей оказалась реализация трехочковых. «Университет» за матч попал 15! «трешек», и решающая залетела от Лепоевича на исходе владения, оставив на последнюю атаку «Спартаку» неотыгрываемые «-8».



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня проиграли, но уже думаем о завтрашней игре, чтобы не повторить те ошибки, которые допустили сегодня. Сегодня был шанс, мы держались до конца, и буквально пара ошибок решила исход встречи. У меня оптимистичный настрой, ни в коем случае не считаю, что мы слабее «Университета», нужно настроится по максимуму и постараться выиграть один матч на выезде.



- Сегодня в заявке на игру не было Александра Ганькевича и Андрея Черныша. Что с этими игроками?



- Ганькевич получил травму и уже точно пропустит эту серию. Черныш получил травму еще в первой домашней игре четвертьфинала с «Самарой», он уже прооперирован, но скорее всего так же не поможет нам в серии с «Университетом».



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
BMW объявила состав пилотов на сезон-2017
10-12-2016, 19:47, Спорт
Концерн BMW первым из трёх производителей в DTM назвал состав пилотов на сезон-2017. В следующем году все три концерна, участвующие в ведущем немецком кузовном первенстве, сократят присутствие с...
Подробнее
Тото Вольф призывает Стратегическую Группу упростить правила
16-11-2016, 03:59, Спорт
Руководитель Mercedes Тото Вольф призывает Стратегическую Группу на следующей встрече во время Гран При Абу-Даби пересмотреть правила и по возможности упростить их. «Нельзя игнорировать тот факт, что...
Подробнее
Гюнтер Штайнер рассказал о прогрессе и планах команды Haas
25-01-2015, 05:50, Спорт
Команда Haas F1 собирается перебраться на свою европейскую базу уже в начале февраля. Хотя домом для команды остаётся городок Конкорд в Северной Каролине, коллектив также приобрёл бывшую базу...
Подробнее
Характеристики именного мотоцикла MV Agusta Brutale 800 Dragster Льюиса Хэмилтона
20-11-2015, 06:05, Спорт
Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон удостоился особого мотоцикла, который был представлен на выставке EICMA-2015 в Милане....
Подробнее
Нико Росберг: Возможно, однажды я вернусь в Ф1 в роли советника или менеджера
17-03-2017, 03:45, Спорт
Нико Росберг в очередной раз опроверг слухи о своем возможном возвращении в Большие Призы в качестве пилота. Вскоре после завоевания чемпионского титула 2016 года экс-пилот Mercedes объявил о...
Подробнее
Бильярдист из Артема стал победителем отборочного этапа международного турнира «Старт-Динамика»
4-12-2014, 16:09, Спорт
Приморские бильярдисты взяли в руки кии, чтобы определить сильнейшего. Во Владивостоке прошел отборочный этап международного турнира «Старт-Динамика» по свободной пирамиде. Победитель получил не...
Подробнее
22-08-2015, 09:48, Спорт
В час ночи 19 августа по московскому времени чартер «Адмирала» совершил посадку в аэропорту Шереметьево (Терминал А). В четверг и пятницу у команды был выходной. С 21 по 24 августа «моряки» проведут...
Подробнее
Герхард Бергер: Однажды Ферстаппен станет чемпионом мира
16-01-2016, 22:02, Спорт
Макс Ферстаппен обязательно станет чемпионом мира, считает бывший совладелец команды Toro Rosso Герхард Бергер. В конце этой недели австриец лично наблюдал за юным голландцем, проехавшим на машине...
Подробнее
Маршрут «Городской пробежки» проложен по территории Ботанического сада
13-11-2015, 07:45, Спорт
В эту субботу, 14 ноября, пройдет "Городская пробежка", посвященная здоровому образу жизни. Ботанический сад города Владивостока в 9:00 утра распахнет свои ворота для всех желающих. Каждый сможет...
Подробнее
Эстебан Окон выступит в Гонке чемпионов
12-11-2014, 20:04, Спорт
Победитель нынешнего сезона в европейской Формуле 3 Эстебан Окон стал последним участником предстоящей Гонки чемпионов. На ежегодном гоночном мероприятии, которое пройдет 13-14 декабря в Барбадосе,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU