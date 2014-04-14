Nissan отзывает автомобили в России - автоновости

Российское отделение Nissan объявило об отзыве кроссоверов Murano последнего поколения. Под сервисную кампанию подпал 21 автомобиль, произведенный с июня по сентябрь 2016 года.

Причиной отзыва стал выявленный недостаток контроля температуры в процессе производства у поставщика исполнительного механизма антиблокировочной системы (ABS). В результате – твердость уплотнения механизма может не соответствовать заданной спецификации. Существует вероятность возникновения утечки тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS, из-за чего включится световой сигнализатор ABS. Эксплуатация транспортного средства с данной неисправностью может привести к короткому замыканию, а в наихудшем случае – не исключено возгорание.

На отзываемых автомобилях будет проведена замена исполнительного механизма антиблокировочной системы.

Любопытно, что отзыв коснулся автомобилей, собранных в России на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.