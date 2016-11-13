ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Скотт Диксон возглавил протокол третьей сессии свободных заездов, пройдя лучший круг за 01:07.1348. Гонщик команды Chip Ganassi Racing лишь на 0.0002 секунды опередил пилота Andretti Autosport Райана Хантера-Рея. Плотность результатов для городской трассы просто феноменальная! Третью позицию занял Симон Пажно, действующий чемпион серии, с кругом 01:07.1713. Джеймс Хинчклифф (01:07.1746) и Такума Сато (01:07.1855) замкнули первую пятёрку. Хинчклифф долгое время лидировал в протоколе, но затем на машине канадца произошли неполадки, скорее всего связанные с коробкой передач, из-за чего он вынужден был остановиться на съездной дорожке шестого поворота.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин по итогам тренировки стал 13-м. Россиянин прошёл свой лучший круг за 01:07.5581. Тренировка была отмечена проблемами с электрикой на машине Тони Канаана. Он смог пройти только пять кругов. «Нам понадобилось много времени, чтобы устранить неполадку, но ребята проделали отличную работу, – сказал бразилец. – В итоге я успел пройти пять кругов. Конечно, этого мало, когда у тебя проблемы, но они отлично поработали, чтобы я проехал хотя бы столько. Нам предстоит серьёзно потрудиться перед квалификацией». Третья тренировка была остановлена лишь один раз из-за разворота Себастьяна Бурдэ. На очереди квалификация, которая начнётся в 01:30 ночи по московскому времени. Репортаж о ней мы опубликуем уже утром. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.07,1348



18

2.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.07,1350

+0,0002

15

3.

Симон Пажно

Team Penske

1.07,1713

+0,0365

17

4.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,1746

+0,0398

13

5.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.07,1855

+0,0507

20

6.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.07,2286

+0,0938

22

7.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.07,2639

+0,1291

14

8.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.07,3298

+0,1950

15

9.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.07,3428

+0,2080

17

10.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.07,3923

+0,2575

23

11.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.07,5194

+0,3846

17

12.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.07,5470

+0,4122

21

13.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,5581

+0,4233

17

14.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.07,6044

+0,4696

20

15.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.07,6230

+0,4882

5

16.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.07,7376

+0,6028

24

17.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.07,8959

+0,7611

15

18.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.08,0446

+0,9098

19

19.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.08,0731

+0,9383

19

20.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

1.08,0997

+0,9649

24

21.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.08,1686

+1,0338

18

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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