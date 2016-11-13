Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й

Скотт Диксон возглавил протокол третьей сессии свободных заездов, пройдя лучший круг за 01:07.1348. Гонщик команды Chip Ganassi Racing лишь на 0.0002 секунды опередил пилота Andretti Autosport Райана Хантера-Рея. Плотность результатов для городской трассы просто феноменальная!Третью позицию занял Симон Пажно, действующий чемпион серии, с кругом 01:07.1713. Джеймс Хинчклифф (01:07.1746) и Такума Сато (01:07.1855) замкнули первую пятёрку.Хинчклифф долгое время лидировал в протоколе, но затем на машине канадца произошли неполадки, скорее всего связанные с коробкой передач, из-за чего он вынужден был остановиться на съездной дорожке шестого поворота.
Михаил Алёшин Михаил Алёшин по итогам тренировки стал 13-м. Россиянин прошёл свой лучший круг за 01:07.5581.Тренировка была отмечена проблемами с электрикой на машине Тони Канаана. Он смог пройти только пять кругов.«Нам понадобилось много времени, чтобы устранить неполадку, но ребята проделали отличную работу, – сказал бразилец. – В итоге я успел пройти пять кругов. Конечно, этого мало, когда у тебя проблемы, но они отлично поработали, чтобы я проехал хотя бы столько.Нам предстоит серьёзно потрудиться перед квалификацией».Третья тренировка была остановлена лишь один раз из-за разворота Себастьяна Бурдэ.На очереди квалификация, которая начнётся в 01:30 ночи по московскому времени. Репортаж о ней мы опубликуем уже утром.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,1348
18 2. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,1350 +0,0002 15 3. Симон Пажно Team Penske 1.07,1713 +0,0365 17 4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,1746 +0,0398 13 5. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,1855 +0,0507 20 6. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,2286 +0,0938 22 7. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,2639 +0,1291 14 8. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,3298 +0,1950 15 9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,3428 +0,2080 17 10. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,3923 +0,2575 23 11. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,5194 +0,3846 17 12. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,5470 +0,4122 21 13. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,5581 +0,4233 17 14. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.07,6044 +0,4696 20 15. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,6230 +0,4882 5 16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,7376 +0,6028 24 17. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,8959 +0,7611 15 18. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,0446 +0,9098 19 19. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.08,0731 +0,9383 19 20. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.08,0997 +0,9649 24 21. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,1686 +1,0338 18 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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