Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й

Скотт Диксон возглавил протокол третьей сессии свободных заездов, пройдя лучший круг за 01:07.1348. Гонщик команды Chip Ganassi Racing лишь на 0.0002 секунды опередил пилота Andretti Autosport Райана Хантера-Рея. Плотность результатов для городской трассы просто феноменальная!

Третью позицию занял Симон Пажно, действующий чемпион серии, с кругом 01:07.1713. Джеймс Хинчклифф (01:07.1746) и Такума Сато (01:07.1855) замкнули первую пятёрку.

Хинчклифф долгое время лидировал в протоколе, но затем на машине канадца произошли неполадки, скорее всего связанные с коробкой передач, из-за чего он вынужден был остановиться на съездной дорожке шестого поворота.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин по итогам тренировки стал 13-м. Россиянин прошёл свой лучший круг за 01:07.5581.

Тренировка была отмечена проблемами с электрикой на машине Тони Канаана. Он смог пройти только пять кругов.

«Нам понадобилось много времени, чтобы устранить неполадку, но ребята проделали отличную работу, – сказал бразилец. – В итоге я успел пройти пять кругов. Конечно, этого мало, когда у тебя проблемы, но они отлично поработали, чтобы я проехал хотя бы столько.

Нам предстоит серьёзно потрудиться перед квалификацией».

Третья тренировка была остановлена лишь один раз из-за разворота Себастьяна Бурдэ.

На очереди квалификация, которая начнётся в 01:30 ночи по московскому времени. Репортаж о ней мы опубликуем уже утром.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.07,1348
 
18
2.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.07,1350
+0,0002
15
3.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Симон Пажно
Team Penske
1.07,1713
+0,0365
17
4.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,1746
+0,0398
13
5.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Такума Сато
Andretti Autosport
1.07,1855
+0,0507
20
6.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.07,2286
+0,0938
22
7.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Уилл Пауэр
Team Penske
1.07,2639
+0,1291
14
8.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.07,3298
+0,1950
15
9.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.07,3428
+0,2080
17
10.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.07,3923
+0,2575
23
11.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Элио Кастроневеc
Team Penske
1.07,5194
+0,3846
17
12.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.07,5470
+0,4122
21
13.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,5581
+0,4233
17
14.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.07,6044
+0,4696
20
15.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.07,6230
+0,4882
5
16.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.07,7376
+0,6028
24
17.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Марко Андретти
Andretti Autosport
1.07,8959
+0,7611
15
18.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.08,0446
+0,9098
19
19.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.08,0731
+0,9383
19
20.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
1.08,0997
+0,9649
24
21.
Диксон первый в третьей тренировке, Алёшин 13-й Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.08,1686
+1,0338
18
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Пол Хембри: Предсказать оптимальную стратегию на гонку очень сложно
13-11-2016, 07:49, Спорт
Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри заявил, что пока предсказать оптимальную стратегию на предстоящую гонку практически невозможно. Сегодня все гонщики во всех сегментах...
Подробнее
Буеристы Владивостока открыли сезон
3-02-2015, 13:42, Спорт
В минувшее воскресенье, 1 февраля, во Владивостоке на льду акватории Амурского залива в районе о. Скребцова, известного более как «Коврижка», состоялись первые в этом сезоне соревнования по буерному...
Подробнее
Как Нико Росберг сам себе подал пример
3-11-2015, 18:49, Спорт
В минувший уик-энд в Мексике Нико Росберг образцово провел квалификацию и гонку, на голову разбив трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Бен Андерсон задался вопросом, почему же немец не...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет Кубок Приморского края по ушу
27-11-2014, 03:57, Спорт
30 ноября во Владивостоке, в спортивном комплексе «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5), состоится Кубок Приморского края по ушу. На соревнованиях встретятся лучшие приморские спортсмены спортивного и...
Подробнее
9-02-2015, 10:01, Спорт
Начало встреч осталось за «Адмиралом». С первых минут «моряки» начали создавать моменты у ворот соперника. Вначале на бросок вывели Сигарёва, но Андрей голкипера не переиграл. Затем братья Ушенины...
Подробнее
«Приморочка» проведет две домашние игры с липецким «Индезитом»
31-10-2015, 20:09, Спорт
31 октября и 1 ноября наша «Приморочка» в рамках 2 тура Высшей лиги «А» примет липецкий «Индезит». Начало матчей в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. «Индезит» (Липецк). Представляем...
Подробнее
Тяжелая «бронза»
22-09-2014, 10:55, Спорт
Наша «Приморочка», обыграв в матче за 3 место иркутскую «Фортуну», завоевала бронзовые медали Кубка Сибири и Дальнего Востока. Для выявления победителя в решающем матче потребовалось 5 партий. Первые...
Подробнее
Состояние Жюля Бьянки остается критическим, но стабильным
31-10-2014, 02:48, Спорт
По словам семьи Жюля Бьянки, состояние молодого француза остается критическим, но стабильным...
Подробнее
ВГУЭС растит будущих чемпионов
19-09-2014, 14:55, Спорт
На автодроме автошколы ВГУЭС впервые прошло открытое личное первенство на призы ректора ВГУЭС по картингу для самых младших по возрасту пилотов – от 4 до 8 лет. Соревнования проходили в классах MICRO...
Подробнее
Сильнейшие кикбоксеры определены в Приморье
27-01-2015, 01:54, Спорт
С 23 по 25 января в Большом Камне состоялся Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу. В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов, представляющих клубы Владивостока, Находки,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU