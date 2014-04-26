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Renault готовит концепт нового спорткара - автоновости

Renault готовит концепт нового спорткара - автоновостиRenault готовит концепт нового спорткара

Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault анонсировала премьеру на автосалоне в Женеве концепта R.S. 2027

Пока французы не щедры на детали относительно будущей новинки, они ограничились лишь фразой о том, что в этом концепте изложено виденье Renault того, какой может стать Формула 1 в будущем.

Концепт создан с учетом гигантского опыта Renault в автоспорте, к тому же в этом году марка готовится отметить сороковую годовщину своего участия в королевских гонках.

Новый концепт-кар также символизирует стремление марки выступать с гонках в долгосрочной перспективе. В Renault амбициозно заявляют о том, что готовы сыграть ведущую роль в развитии Формулы 1 и снова сделать пилотов центральными фигурами этого спорта. В концепте впервые применены новые технологии, которые можно будет перенести из мира гонок на серийные автомобили.

Представлять концепт на автосалоне будет четырехкратный чемпион Формулы 1 и директор Renault Sport Racing Алан Прост и заводской пилот команды Renault в королевских гонках Сирил Абитебуль.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:47      |      Категория:  Автоновости
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