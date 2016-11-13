Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше

Пилот Honda Тьягу Монтейру завоевал поул-позицию по итогам квалификации в Марракеше.Кроме португальца в первую пятерку финального сегмента квалификации также пробились два гонщика на Citroen Роб Хафф и Меди Беннани, представитель Volvo Нестор Жиролами и напарник Тьягу по Honda Норберт Мичелис.Экс-пилот Ф1 продемонстрировал результат на отметке 1.21,792. Никто из соперников не сумел составить ему достойную конкуренцию, а ближайшим преследователем Монтейру стал Жиролами, уступивший лидеру 0,239 секунды.Третьим стал Мичелис с отставанием 0,305 секунды, а четвертая и пятая позиции остались за Хаффом и Беннани.Во втором сегменте заезд был остановлен: появление на трассе красных флагов спровоцировал вылет Ника Катсбурга в 11-м повороте. К счастью для голландца, его Volvo избежала серьезных повреждений и вскоре бывший пилот Lada Sport вернулся на трассу.В итоговом протоколе Ник занял шестое место, а следом за ним расположился напарник по Polestar Cyan Racing Тед Бьорк.Дополнили десятку сильнейших Том Чилтон, Рио Мичигами и Янн Эрлахер, выступающий на Lada Vesta.Первый барьер квалификации не сумели преодолеть Эстебан Геррьери, Том Коронель, Джон Филиппи, а также два пилота Zengo Honda Даниэль Надь и Орельен Панис.Если говорить о сражении производителей, то первый заезд MAC3 сезона-2017 выиграла Volvo.Три машины S60 под управлением Жиролами, Катсбурга и Бьорка проехали два быстрых круга за 2.51,926. Гонщики Honda Мичелис, Монтейру и Мичигами уступили им в этой дуэли 0,731 секунды.Эта виктория позволила Polestar Cyan Racing завоевать дополнительные 12 очков в зачете производителей.Все гонки и квалификации сезона в прямом эфире покажет телеканал Eurosport. По традиции, по вторникам после каждого этапа WTCC можно будет увидеть обзорную программу, которая теперь называется All access.Расписание завтрашних гонок: 18:35 – Гонка открытия (18 кругов) 19:45 – Главная гонка (21 круг) Время московское Результаты квалификации Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Тьягу Монтейру Honda Racing Team JAS 1.21,792
2. Нестор Жиролами Polestar Cyan Racing 1.22,031 +0,239 3. Норберт Мичелис Honda Racing Team JAS 1.22,097 +0,305 4. Роб Хафф All-Inkl.com Munnich Motorsport 1.22,309 +0,517 5. Меди Беннани Sebastien Loeb Racing 1.22,412 +0,620 6. Ник Катсбург Polestar Cyan Racing 1.22,692 +0,870 7. Тед Бьорк Polestar Cyan Racing 1.22,797 +0,975 8. Том Чилтон Sebastien Loeb Racing 1.22,813 +0,991 9. Рио Мичигами Honda Racing Team JAS 1.23,034 +1,212 10. Янн Эрлахер RC Motorsport 1.23,063 +1,241 11. Эстебан Гуррьери Campos Racing 1.23,228 +1,406 12. Том Коронель ROAL Motorsport 1.23,479 +1,657 13. Даниэль Надь Zengo Motorsport 1.23,799 +1,638 14. Джон Филиппи Sebastien Loeb Racing 1.24,043 +1,882 15. Орельен Панис Zengo Motorsport 1.24,399 +2,238
Результаты MAC3 Поз. Команда Время/Отст. 1. Polestar Cyan Racing 2.51,926 2. Honda Racing Team +0,731
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