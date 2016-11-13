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Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше

Пилот Honda Тьягу Монтейру завоевал поул-позицию по итогам квалификации в Марракеше.

Кроме португальца в первую пятерку финального сегмента квалификации также пробились два гонщика на Citroen Роб Хафф и Меди Беннани, представитель Volvo Нестор Жиролами и напарник Тьягу по Honda Норберт Мичелис.

Экс-пилот Ф1 продемонстрировал результат на отметке 1.21,792. Никто из соперников не сумел составить ему достойную конкуренцию, а ближайшим преследователем Монтейру стал Жиролами, уступивший лидеру 0,239 секунды.

Третьим стал Мичелис с отставанием 0,305 секунды, а четвертая и пятая позиции остались за Хаффом и Беннани.

Во втором сегменте заезд был остановлен: появление на трассе красных флагов спровоцировал вылет Ника Катсбурга в 11-м повороте. К счастью для голландца, его Volvo избежала серьезных повреждений и вскоре бывший пилот Lada Sport вернулся на трассу.

В итоговом протоколе Ник занял шестое место, а следом за ним расположился напарник по Polestar Cyan Racing Тед Бьорк.

Дополнили десятку сильнейших Том Чилтон, Рио Мичигами и Янн Эрлахер, выступающий на Lada Vesta.

Первый барьер квалификации не сумели преодолеть Эстебан Геррьери, Том Коронель, Джон Филиппи, а также два пилота Zengo Honda Даниэль Надь и Орельен Панис.

Если говорить о сражении производителей, то первый заезд MAC3 сезона-2017 выиграла Volvo.

Три машины S60 под управлением Жиролами, Катсбурга и Бьорка проехали два быстрых круга за 2.51,926. Гонщики Honda Мичелис, Монтейру и Мичигами уступили им в этой дуэли 0,731 секунды.

Эта виктория позволила Polestar Cyan Racing завоевать дополнительные 12 очков в зачете производителей.

Все гонки и квалификации сезона в прямом эфире покажет телеканал Eurosport. По традиции, по вторникам после каждого этапа WTCC можно будет увидеть обзорную программу, которая теперь называется All access.

Расписание завтрашних гонок:
18:35 – Гонка открытия (18 кругов)
19:45 – Главная гонка (21 круг)
Время московское
Результаты квалификации
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Тьягу Монтейру
Honda Racing Team JAS
1.21,792
 
2.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Нестор Жиролами
Polestar Cyan Racing
1.22,031
+0,239
3.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Норберт Мичелис
Honda Racing Team JAS
1.22,097
+0,305
4.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Роб Хафф
All-Inkl.com Munnich Motorsport
1.22,309
+0,517
5.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Меди Беннани
Sebastien Loeb Racing
1.22,412
+0,620
6.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Ник Катсбург
Polestar Cyan Racing
1.22,692
+0,870
7.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Тед Бьорк
Polestar Cyan Racing
1.22,797
+0,975
8.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Том Чилтон
Sebastien Loeb Racing
1.22,813
+0,991
9.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Рио Мичигами
Honda Racing Team JAS
1.23,034
+1,212
10.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Янн Эрлахер
RC Motorsport
1.23,063
+1,241
11.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Эстебан Гуррьери
Campos Racing
1.23,228
+1,406
12.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Том Коронель
ROAL Motorsport
1.23,479
+1,657
13.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Даниэль Надь
Zengo Motorsport
1.23,799
+1,638
14.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Джон Филиппи
Sebastien Loeb Racing
1.24,043
+1,882
15.
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Орельен Панис
Zengo Motorsport
1.24,399
+2,238

 
Результаты MAC3
Поз.
Команда
Время/Отст.
1.
Polestar Cyan Racing
2.51,926
2.
Honda Racing Team
+0,731

 
Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше
WTCC Media
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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