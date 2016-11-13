ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тьягу Монтейру выиграл квалификацию в Марракеше Пилот Honda Тьягу Монтейру завоевал поул-позицию по итогам квалификации в Марракеше. Кроме португальца в первую пятерку финального сегмента квалификации также пробились два гонщика на Citroen Роб Хафф и Меди Беннани, представитель Volvo Нестор Жиролами и напарник Тьягу по Honda Норберт Мичелис. Экс-пилот Ф1 продемонстрировал результат на отметке 1.21,792. Никто из соперников не сумел составить ему достойную конкуренцию, а ближайшим преследователем Монтейру стал Жиролами, уступивший лидеру 0,239 секунды. Третьим стал Мичелис с отставанием 0,305 секунды, а четвертая и пятая позиции остались за Хаффом и Беннани. Во втором сегменте заезд был остановлен: появление на трассе красных флагов спровоцировал вылет Ника Катсбурга в 11-м повороте. К счастью для голландца, его Volvo избежала серьезных повреждений и вскоре бывший пилот Lada Sport вернулся на трассу. В итоговом протоколе Ник занял шестое место, а следом за ним расположился напарник по Polestar Cyan Racing Тед Бьорк. Дополнили десятку сильнейших Том Чилтон, Рио Мичигами и Янн Эрлахер, выступающий на Lada Vesta. Первый барьер квалификации не сумели преодолеть Эстебан Геррьери, Том Коронель, Джон Филиппи, а также два пилота Zengo Honda Даниэль Надь и Орельен Панис. Если говорить о сражении производителей, то первый заезд MAC3 сезона-2017 выиграла Volvo. Три машины S60 под управлением Жиролами, Катсбурга и Бьорка проехали два быстрых круга за 2.51,926. Гонщики Honda Мичелис, Монтейру и Мичигами уступили им в этой дуэли 0,731 секунды. Эта виктория позволила Polestar Cyan Racing завоевать дополнительные 12 очков в зачете производителей. Все гонки и квалификации сезона в прямом эфире покажет телеканал Eurosport. По традиции, по вторникам после каждого этапа WTCC можно будет увидеть обзорную программу, которая теперь называется All access. Расписание завтрашних гонок:

18:35 – Гонка открытия (18 кругов)

19:45 – Главная гонка (21 круг)

Время московское

Результаты квалификации

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Тьягу Монтейру

Honda Racing Team JAS

1.21,792



2.

Нестор Жиролами

Polestar Cyan Racing

1.22,031

+0,239

3.

Норберт Мичелис

Honda Racing Team JAS

1.22,097

+0,305

4.

Роб Хафф

All-Inkl.com Munnich Motorsport

1.22,309

+0,517

5.

Меди Беннани

Sebastien Loeb Racing

1.22,412

+0,620

6.

Ник Катсбург

Polestar Cyan Racing

1.22,692

+0,870

7.

Тед Бьорк

Polestar Cyan Racing

1.22,797

+0,975

8.

Том Чилтон

Sebastien Loeb Racing

1.22,813

+0,991

9.

Рио Мичигами

Honda Racing Team JAS

1.23,034

+1,212

10.

Янн Эрлахер

RC Motorsport

1.23,063

+1,241

11.

Эстебан Гуррьери

Campos Racing

1.23,228

+1,406

12.

Том Коронель

ROAL Motorsport

1.23,479

+1,657

13.

Даниэль Надь

Zengo Motorsport

1.23,799

+1,638

14.

Джон Филиппи

Sebastien Loeb Racing

1.24,043

+1,882

15.

Орельен Панис

Zengo Motorsport

1.24,399

+2,238



Результаты MAC3

Поз.

Команда

Время/Отст.

1.

Polestar Cyan Racing

2.51,926

2.

Honda Racing Team

+0,731





WTCC Media

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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