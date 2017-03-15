ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Уилл Пауэр стал быстрейшим во второй тренировке серии IndyCar в Лонг-Бич. Гонщик команды Penske прошёл свой лучший круг за 1:07.0800 на мягких шинах с красным ободками. В этом году в распоряжении команд есть дополнительный, четвёртый комплект «красных» шин, который нужно сдать после пятницы. «Я доволен балансом машины, – сказал Пауэр, дважды побеждавший на улицах Лонг-Бич. – Мы движемся в правильном направлении. Но на самом деле плохо, когда ты быстрейший. Лучше бы я был пятым. Никогда не хочется сразу раскрывать все карты».



Марко Андретти

Второе время показал Марко Андретти, уступивший Пауэру 0.2276 секунды. Он также стал лучшим представителем Honda. Машины с обвесами и моторами от японского производителя в этом году стали намного конкурентоспособнее – Honda, очевидно, сделала шаг вперёд. «По сути мы подтвердили тот темп, который был у нас на тестах, – сказал представитель третьего поколения гоночной семьи Андретти. – Скорость есть, но нужно постараться превратить её в хороший результат. И я хочу сделать всё возможное, чтобы нам это удалось». Можно также отметить и в целом прогресс команды Майкла Андретти. В прошлом году коллектив Andretti Autosport испытывал большие проблемы на кочковатых трассах. Это было связано с некоторыми проблемами в области программы развития амортизаторов. Теперь к команде вернулся былой темп, а присутствие Брайана Херты на капитанском мостике Марко явно идёт на пользу 30-летнему пилоту. Вся первая шестёрка по итогам второй тренировки состояла исключительно из пилотов двух команд – Penske и Andretti. Симон Пажно занял третье место (1:07.3797), Такума Сато показал четвёртый результат (1:07.5538), а Райан Хантер-Рей замкнул первую пятёрку (1:07.5698). Элио Кастроневес стал шестым.(1:07.5926) Победитель первой гонки сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ показал седьмое время (1:07.6811). Скотт Диксон, утром ставший быстрейшим на первой тренировке, стал восьмым (1'07.7147). Замкнули первую десятку Джей Эр Хильдебранд (1:07.7496) и Джеймс Хинчклифф (1:07.7712).



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин, утром ставший десятым, во второй тренировке показал 16-е время (1:08.2575). Михаил мог расположиться выше, но когда он выехал на трассу на мягких шинах ему помешал красный флаг. «Я думаю, что сегодняшний день получился достаточно интересным, – подвёл итоги дня Михаил, гонщик программы SMP Racing. – Сегодня мы были достаточно конкурентоспособны. В конце второй тренировки я был на мягких шинах, но красные флаги помешали раскрыть весь наш потенциал. Но я думаю, что мы сможем показать его завтра». Красный флаг был вызван разворотом Тони Канаана. Бразилец ошибся на торможении и вылетел на съездную дорожку, где его машина заглохла. Это произошло за 10 минут до окончания сессии. Сегодня уик-энд продолжится третьими свободными заездами в 20:45. Квалификация начнётся в ночь на завтра в 01:30. Указано московское время.

Круг по трассе с Грэмом Рейхолом

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.07,0800



14

2.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.07,3576

+0,2776

12

3.

Симон Пажно

Team Penske

1.07,3797

+0,2997

17

4.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.07,5538

+0,4738

16

5.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.07,5698

+0,4898

16

6.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.07,5926

+0,5126

17

7.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.07,6811

+0,6011

18

8.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.07,7147

+0,6347

16

9.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

1.07,7496

+0,6696

24

10.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,7712

+0,6912

17

11.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.07,7890

+0,7090

17

12.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.07,8118

+0,7318

19

13.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.07,9643

+0,8843

18

14.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.07,9786

+0,8986

19

15.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.08,0577

+0,9777

18

16.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,2575

+1,1775

19

17.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.08,3624

+1,2824

21

18.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.08,4465

+1,3665

18

19.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.08,7472

+1,6672

19

20.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.09,1303

+2,0503

15

21.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.09,3705

+2,2905

21

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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