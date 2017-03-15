Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич

Уилл Пауэр стал быстрейшим во второй тренировке серии IndyCar в Лонг-Бич. Гонщик команды Penske прошёл свой лучший круг за 1:07.0800 на мягких шинах с красным ободками. В этом году в распоряжении команд есть дополнительный, четвёртый комплект «красных» шин, который нужно сдать после пятницы.«Я доволен балансом машины, – сказал Пауэр, дважды побеждавший на улицах Лонг-Бич. – Мы движемся в правильном направлении. Но на самом деле плохо, когда ты быстрейший. Лучше бы я был пятым. Никогда не хочется сразу раскрывать все карты».
Марко Андретти Второе время показал Марко Андретти, уступивший Пауэру 0.2276 секунды. Он также стал лучшим представителем Honda. Машины с обвесами и моторами от японского производителя в этом году стали намного конкурентоспособнее – Honda, очевидно, сделала шаг вперёд.«По сути мы подтвердили тот темп, который был у нас на тестах, – сказал представитель третьего поколения гоночной семьи Андретти. – Скорость есть, но нужно постараться превратить её в хороший результат. И я хочу сделать всё возможное, чтобы нам это удалось».Можно также отметить и в целом прогресс команды Майкла Андретти. В прошлом году коллектив Andretti Autosport испытывал большие проблемы на кочковатых трассах.Это было связано с некоторыми проблемами в области программы развития амортизаторов. Теперь к команде вернулся былой темп, а присутствие Брайана Херты на капитанском мостике Марко явно идёт на пользу 30-летнему пилоту.Вся первая шестёрка по итогам второй тренировки состояла исключительно из пилотов двух команд – Penske и Andretti.Симон Пажно занял третье место (1:07.3797), Такума Сато показал четвёртый результат (1:07.5538), а Райан Хантер-Рей замкнул первую пятёрку (1:07.5698). Элио Кастроневес стал шестым.(1:07.5926)Победитель первой гонки сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ показал седьмое время (1:07.6811). Скотт Диксон, утром ставший быстрейшим на первой тренировке, стал восьмым (1'07.7147).Замкнули первую десятку Джей Эр Хильдебранд (1:07.7496) и Джеймс Хинчклифф (1:07.7712).
Михаил Алёшин Михаил Алёшин, утром ставший десятым, во второй тренировке показал 16-е время (1:08.2575). Михаил мог расположиться выше, но когда он выехал на трассу на мягких шинах ему помешал красный флаг.«Я думаю, что сегодняшний день получился достаточно интересным, – подвёл итоги дня Михаил, гонщик программы SMP Racing. – Сегодня мы были достаточно конкурентоспособны. В конце второй тренировки я был на мягких шинах, но красные флаги помешали раскрыть весь наш потенциал. Но я думаю, что мы сможем показать его завтра».Красный флаг был вызван разворотом Тони Канаана. Бразилец ошибся на торможении и вылетел на съездную дорожку, где его машина заглохла. Это произошло за 10 минут до окончания сессии.Сегодня уик-энд продолжится третьими свободными заездами в 20:45. Квалификация начнётся в ночь на завтра в 01:30. Указано московское время. Круг по трассе с Грэмом Рейхолом Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,0800
14 2. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,3576 +0,2776 12 3. Симон Пажно Team Penske 1.07,3797 +0,2997 17 4. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,5538 +0,4738 16 5. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,5698 +0,4898 16 6. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,5926 +0,5126 17 7. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,6811 +0,6011 18 8. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,7147 +0,6347 16 9. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.07,7496 +0,6696 24 10. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,7712 +0,6912 17 11. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,7890 +0,7090 17 12. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,8118 +0,7318 19 13. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,9643 +0,8843 18 14. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,9786 +0,8986 19 15. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,0577 +0,9777 18 16. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,2575 +1,1775 19 17. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,3624 +1,2824 21 18. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,4465 +1,3665 18 19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.08,7472 +1,6672 19 20. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.09,1303 +2,0503 15 21. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,3705 +2,2905 21 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В понедельник 11 июля экипажи ралли «Шелковый путь» преодолели первый длинный спецучасток гонки. 200 километров скоростной секции между Уфой и Костанаем стали своеобразной проверкой на прочность для...
FIA разрешила Lotus перенести срок проверки машин перед началом гоночного уик-энда Гран При Абу-Даби. Согласно регламенту, автомобили не допускаются к участию, если не проходят техническую инспекцию...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!