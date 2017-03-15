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Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич

Уилл Пауэр стал быстрейшим во второй тренировке серии IndyCar в Лонг-Бич. Гонщик команды Penske прошёл свой лучший круг за 1:07.0800 на мягких шинах с красным ободками. В этом году в распоряжении команд есть дополнительный, четвёртый комплект «красных» шин, который нужно сдать после пятницы.

«Я доволен балансом машины, – сказал Пауэр, дважды побеждавший на улицах Лонг-Бич. – Мы движемся в правильном направлении. Но на самом деле плохо, когда ты быстрейший. Лучше бы я был пятым. Никогда не хочется сразу раскрывать все карты».
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич
Марко Андретти

Второе время показал Марко Андретти, уступивший Пауэру 0.2276 секунды. Он также стал лучшим представителем Honda. Машины с обвесами и моторами от японского производителя в этом году стали намного конкурентоспособнее – Honda, очевидно, сделала шаг вперёд.

«По сути мы подтвердили тот темп, который был у нас на тестах, – сказал представитель третьего поколения гоночной семьи Андретти. – Скорость есть, но нужно постараться превратить её в хороший результат. И я хочу сделать всё возможное, чтобы нам это удалось».

Можно также отметить и в целом прогресс команды Майкла Андретти. В прошлом году коллектив Andretti Autosport испытывал большие проблемы на кочковатых трассах.

Это было связано с некоторыми проблемами в области программы развития амортизаторов. Теперь к команде вернулся былой темп, а присутствие Брайана Херты на капитанском мостике Марко явно идёт на пользу 30-летнему пилоту.

Вся первая шестёрка по итогам второй тренировки состояла исключительно из пилотов двух команд – Penske и Andretti.

Симон Пажно занял третье место (1:07.3797), Такума Сато показал четвёртый результат (1:07.5538), а Райан Хантер-Рей замкнул первую пятёрку (1:07.5698). Элио Кастроневес стал шестым.(1:07.5926)

Победитель первой гонки сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ показал седьмое время (1:07.6811). Скотт Диксон, утром ставший быстрейшим на первой тренировке, стал восьмым (1'07.7147).

Замкнули первую десятку Джей Эр Хильдебранд (1:07.7496) и Джеймс Хинчклифф (1:07.7712).
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин, утром ставший десятым, во второй тренировке показал 16-е время (1:08.2575). Михаил мог расположиться выше, но когда он выехал на трассу на мягких шинах ему помешал красный флаг.

«Я думаю, что сегодняшний день получился достаточно интересным, – подвёл итоги дня Михаил, гонщик программы SMP Racing. – Сегодня мы были достаточно конкурентоспособны. В конце второй тренировки я был на мягких шинах, но красные флаги помешали раскрыть весь наш потенциал. Но я думаю, что мы сможем показать его завтра».

Красный флаг был вызван разворотом Тони Канаана. Бразилец ошибся на торможении и вылетел на съездную дорожку, где его машина заглохла. Это произошло за 10 минут до окончания сессии.

Сегодня уик-энд продолжится третьими свободными заездами в 20:45. Квалификация начнётся в ночь на завтра в 01:30. Указано московское время.
Круг по трассе с Грэмом Рейхолом

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Уилл Пауэр
Team Penske
1.07,0800
 
14
2.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Марко Андретти
Andretti Autosport
1.07,3576
+0,2776
12
3.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Симон Пажно
Team Penske
1.07,3797
+0,2997
17
4.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Такума Сато
Andretti Autosport
1.07,5538
+0,4738
16
5.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.07,5698
+0,4898
16
6.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Элио Кастроневеc
Team Penske
1.07,5926
+0,5126
17
7.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.07,6811
+0,6011
18
8.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.07,7147
+0,6347
16
9.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
1.07,7496
+0,6696
24
10.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,7712
+0,6912
17
11.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.07,7890
+0,7090
17
12.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.07,8118
+0,7318
19
13.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.07,9643
+0,8843
18
14.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.07,9786
+0,8986
19
15.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.08,0577
+0,9777
18
16.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,2575
+1,1775
19
17.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.08,3624
+1,2824
21
18.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.08,4465
+1,3665
18
19.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.08,7472
+1,6672
19
20.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.09,1303
+2,0503
15
21.
Уилл Пауэр возглавил вторую тренировку в Лонг-Бич Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.09,3705
+2,2905
21
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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