Subaru Outback стал тише - автоновости

На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается на следующей неделе, компания Subaru представит обновленный универсал Outback
Он претерпел минимальные изменения. У него иная радиаторная решетка, новый передний бампер, иные зеркала заднего вида и более толстые передние стекла. Последние два изменения должны снизить аэродинамические шумы.
Кроме того, у Subaru Outback была модернизирована подвеска, перенастроены рулевое управление и тормозная система, что повысило отзывчивость и улучшило управляемость. У радиатора появились аэродинамические шторки, которые улучшают аэродинамику и, как следствие, повышают топливную экономичность. Также у вариатора была заменена цепь, что сделало его гораздо тише.
В салоне также есть изменения. Было улучшено качество материалов отделки, изменилась форма центральной консоли из-за появления новой информационно-развлекательной системы с 6,5-дюймовым экраном.
На американском рынке Subaru Outback предлагается с 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 175 л.с. и 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 265 л.с. Оба двигателя агрегатируются вариатором Lineatronic.
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