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Subaru Outback стал тише - автоновости

Subaru Outback стал тише - автоновостиSubaru Outback стал тише

Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается на следующей неделе, компания Subaru представит обновленный универсал Outback

Он претерпел минимальные изменения. У него иная радиаторная решетка, новый передний бампер, иные зеркала заднего вида и более толстые передние стекла. Последние два изменения должны снизить аэродинамические шумы.

Кроме того, у Subaru Outback была модернизирована подвеска, перенастроены рулевое управление и тормозная система, что повысило отзывчивость и улучшило управляемость. У радиатора появились аэродинамические шторки, которые улучшают аэродинамику и, как следствие, повышают топливную экономичность. Также у вариатора была заменена цепь, что сделало его гораздо тише.

В салоне также есть изменения. Было улучшено качество материалов отделки, изменилась форма центральной консоли из-за появления новой информационно-развлекательной системы с 6,5-дюймовым экраном.

На американском рынке Subaru Outback предлагается с 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 175 л.с. и 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 265 л.с. Оба двигателя агрегатируются вариатором Lineatronic.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 20:51      |      Категория:  Автоновости
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