Себастьян Феттель: Посмотрим, как пройдёт гонка, поскольку условия там будут другими
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Китая, по итогам которой, как и две недели назад в Мельбурне, стал вторым.«Завтра посмотрим, насколько важен здесь старт с первого ряда, – цитирует Феттеля Sky Sports F1. – В целом квалификация прошла отлично, я получил удовольствие. Если бы в конце мне удалось проехать быстрее, то всё было бы ещё лучше.Вероятно, в последнем повороте я действовал слишком осторожно на торможении. Но в любом случае борьба с Валттери получилась плотной.У нас быстрая машина. Мы можем прибавить ещё. Посмотрим, как пройдёт гонка. Условия должны быть другими».Текстовую трансляцию квалификации Гран При Китая с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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