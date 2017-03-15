ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель: Посмотрим, как пройдёт гонка, поскольку условия там будут другими Гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Китая, по итогам которой, как и две недели назад в Мельбурне, стал вторым. «Завтра посмотрим, насколько важен здесь старт с первого ряда, – цитирует Феттеля Sky Sports F1. – В целом квалификация прошла отлично, я получил удовольствие. Если бы в конце мне удалось проехать быстрее, то всё было бы ещё лучше. Вероятно, в последнем повороте я действовал слишком осторожно на торможении. Но в любом случае борьба с Валттери получилась плотной. У нас быстрая машина. Мы можем прибавить ещё. Посмотрим, как пройдёт гонка. Условия должны быть другими». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Китая с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 19:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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