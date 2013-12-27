Все полисы ОСАГО могут стать электронными - автоновости
Все полисы ОСАГО могут стать электронными
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов поручил Минфину и МВД проработать вопрос полного перевода полисов ОСАГО в электронный вид и отменить на законодательном уровне необходимость возить с собой распечатку электронного полиса. Это должно сократить список документов, которые должен иметь при себе водитель
Страховщики говорят, что отказ от бумажных полисов ОСАГО лишит работы около 300 тысяч страховых агентов и увеличит риски мошенничества: в прошлом году в России появились новые более защищенные бланки ОСАГО, которые мошенники пока не научились подделывать. Кроме того, электронное ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, особо популярно в самых убыточных регионах. Впрочем, эксперты говорят, что это связано с дефицитом бумажных полисов.
В случае, если водителям разрешат не возить с собой распечатку полиса, это может привести к проблемам, при проверки инспекторами ГИБДД наличия ОСАГО. Если в Москве практически все инспекторы имеют планшеты с доступом к он-лайн базе, то в регионах, порой, нет даже самого мобильного интернета, не говоря уж об электронных устройствах на вооружении ГИБДД. Однако, по мнению экспертов, это не должно смущать водителей: в случае изменения законодательства инспекторы просто должны будут отпускать водителей, если «пробить» полис ОСАГО не удается.
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