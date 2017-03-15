Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей и заключительной тренировке Гран При Китая.В отличие от пятницы, с самого утра субботы над автодромом в Шанхае светило солнце, и от вчерашнего дождя не осталось и следа. Так что команды и гонщиков ждала напряжённая 60-минутная сессия, в течение которой было важно по максимуму подготовиться к квалификации.Первую половину сессии пилоты работали на длинных сериях кругов и начали симуляцию квалификации во втором получасе.Своё лучшее время 1.33,336 Феттель показал на шинах Supersoft. Для сравнения, год назад быстрейший результат, установленный Нико Росбергом в третьем сегменте квалификации, составлял 1.35,402.Ближе всех к лидеру чемпионата сумел подобраться его напарник по команде Кими Райкконен, уступивший ему всего 0,053 секунды.Примечательно, что гонщики Mercedes ничего не смогли противопоставить конкурентам из Скудерии. Лучший представитель «Серебряных стрел» Валттери Боттас разместился на третьей строчке с отставанием в 0,371 секунды, а Льюис Хэмилтон на последних кругах попал в трафик, а также ошибся в предпослднем повороте, оказавшись в итоге четвёртым в полусекунде от лучшего времени. Так что сражение за поул обещает быть интересным.Лучшим из остальных стал гонщик Williams Фелипе Масса. Бразильцу удалось разом опередить обоих пилотов Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.Стоит отметить неплохой восьмой результат напарника Массы по команде Лэнса Стролла. Замкнули топ-10 гонщик Renault Джолион Палмер и Карлос Сайнс из Toro Rosso.Россиянин Даниил Квят показал 15-е время.Текстовую трансляцию третьей тренировки Гран При Китая с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте. Поз. Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги 1. Себастьян Феттель Ferrari 1.33,336
20 2. Кими Райкконен Ferrari 1.33,389 +0,053 19 3. Валттери Боттас Mercedes 1.33,707 +0,371 26 4. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.33,879 +0,543 25 5. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.34,773 +1,437 23 6. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.34,946 +1,610 20 7. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.35,092 +1,756 23 8. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.35,182 +1,846 24 9. Джолион Палмер Renault 1.35,192 +1,856 21 10. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.35,223 +1,887 24 11. Нико Хюлькенберг Renault 1.35,449 +2,113 22 12. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.35,521 +2,185 22 13. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.35,626 +2,290 20 14. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.35,680 +2,344 22 15. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.35,804 +2,468 23 16. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.35,811 +2,475 24 17. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.35,912 +2,576 17 18. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.36,063 +2,727 25 19. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.36,221 +2,885 21 20. Антонио Джовинацци Sauber-Ferrari 1.36,705 +3,369 24 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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