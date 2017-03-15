ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей и заключительной тренировке Гран При Китая. В отличие от пятницы, с самого утра субботы над автодромом в Шанхае светило солнце, и от вчерашнего дождя не осталось и следа. Так что команды и гонщиков ждала напряжённая 60-минутная сессия, в течение которой было важно по максимуму подготовиться к квалификации. Первую половину сессии пилоты работали на длинных сериях кругов и начали симуляцию квалификации во втором получасе. Своё лучшее время 1.33,336 Феттель показал на шинах Supersoft. Для сравнения, год назад быстрейший результат, установленный Нико Росбергом в третьем сегменте квалификации, составлял 1.35,402. Ближе всех к лидеру чемпионата сумел подобраться его напарник по команде Кими Райкконен, уступивший ему всего 0,053 секунды. Примечательно, что гонщики Mercedes ничего не смогли противопоставить конкурентам из Скудерии. Лучший представитель «Серебряных стрел» Валттери Боттас разместился на третьей строчке с отставанием в 0,371 секунды, а Льюис Хэмилтон на последних кругах попал в трафик, а также ошибся в предпослднем повороте, оказавшись в итоге четвёртым в полусекунде от лучшего времени. Так что сражение за поул обещает быть интересным. Лучшим из остальных стал гонщик Williams Фелипе Масса. Бразильцу удалось разом опередить обоих пилотов Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо. Стоит отметить неплохой восьмой результат напарника Массы по команде Лэнса Стролла. Замкнули топ-10 гонщик Renault Джолион Палмер и Карлос Сайнс из Toro Rosso. Россиянин Даниил Квят показал 15-е время. Текстовую трансляцию третьей тренировки Гран При Китая с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.

Поз.

Пилот

Команда/Машина

Время

Отст.

Круги

1.

Себастьян Феттель

Ferrari

1.33,336



20

2.

Кими Райкконен

Ferrari

1.33,389

+0,053

19

3.

Валттери Боттас

Mercedes

1.33,707

+0,371

26

4.

Льюис Хэмилтон

Mercedes

1.33,879

+0,543

25

5.

Фелипе Масса

Williams-Mercedes

1.34,773

+1,437

23

6.

Макс Ферстаппен

Red Bull-TAG Heuer

1.34,946

+1,610

20

7.

Даниэль Риккардо

Red Bull-TAG Heuer

1.35,092

+1,756

23

8.

Лэнс Стролл

Williams-Mercedes

1.35,182

+1,846

24

9.

Джолион Палмер

Renault

1.35,192

+1,856

21

10.

Карлос Сайнс-мл.

Toro Rosso-Renault

1.35,223

+1,887

24

11.

Нико Хюлькенберг

Renault

1.35,449

+2,113

22

12.

Кевин Магнуссен

Haas-Ferrari

1.35,521

+2,185

22

13.

Серхио Перес

Force India-Mercedes

1.35,626

+2,290

20

14.

Ромен Грожан

Haas-Ferrari

1.35,680

+2,344

22

15.

Даниил Квят

Toro Rosso-Renault

1.35,804

+2,468

23

16.

Эстебан Окон

Force India-Mercedes

1.35,811

+2,475

24

17.

Фернандо Алонсо

McLaren-Honda

1.35,912

+2,576

17

18.

Маркус Эрикссон

Sauber-Ferrari

1.36,063

+2,727

25

19.

Стоффель Вандорн

McLaren-Honda

1.36,221

+2,885

21

20.

Антонио Джовинацци

Sauber-Ferrari

1.36,705

+3,369

24

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 15:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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