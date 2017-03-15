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Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей и заключительной тренировке Гран При Китая.

В отличие от пятницы, с самого утра субботы над автодромом в Шанхае светило солнце, и от вчерашнего дождя не осталось и следа. Так что команды и гонщиков ждала напряжённая 60-минутная сессия, в течение которой было важно по максимуму подготовиться к квалификации.

Первую половину сессии пилоты работали на длинных сериях кругов и начали симуляцию квалификации во втором получасе.

Своё лучшее время 1.33,336 Феттель показал на шинах Supersoft. Для сравнения, год назад быстрейший результат, установленный Нико Росбергом в третьем сегменте квалификации, составлял 1.35,402.

Ближе всех к лидеру чемпионата сумел подобраться его напарник по команде Кими Райкконен, уступивший ему всего 0,053 секунды.

Примечательно, что гонщики Mercedes ничего не смогли противопоставить конкурентам из Скудерии. Лучший представитель «Серебряных стрел» Валттери Боттас разместился на третьей строчке с отставанием в 0,371 секунды, а Льюис Хэмилтон на последних кругах попал в трафик, а также ошибся в предпослднем повороте, оказавшись в итоге четвёртым в полусекунде от лучшего времени. Так что сражение за поул обещает быть интересным.

Лучшим из остальных стал гонщик Williams Фелипе Масса. Бразильцу удалось разом опередить обоих пилотов Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Стоит отметить неплохой восьмой результат напарника Массы по команде Лэнса Стролла. Замкнули топ-10 гонщик Renault Джолион Палмер и Карлос Сайнс из Toro Rosso.

Россиянин Даниил Квят показал 15-е время.

Текстовую трансляцию третьей тренировки Гран При Китая с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.
Поз.
Пилот
Команда/Машина
Время
Отст.
Круги
1.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Себастьян Феттель
Ferrari
1.33,336
 
20
2.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Кими Райкконен
Ferrari
1.33,389
+0,053
19
3.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Валттери Боттас
Mercedes
1.33,707
+0,371
26
4.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Льюис Хэмилтон
Mercedes
1.33,879
+0,543
25
5.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Фелипе Масса
Williams-Mercedes
1.34,773
+1,437
23
6.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Макс Ферстаппен
Red Bull-TAG Heuer
1.34,946
+1,610
20
7.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Даниэль Риккардо
Red Bull-TAG Heuer
1.35,092
+1,756
23
8.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Лэнс Стролл
Williams-Mercedes
1.35,182
+1,846
24
9.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Джолион Палмер
Renault
1.35,192
+1,856
21
10.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Карлос Сайнс-мл.
Toro Rosso-Renault
1.35,223
+1,887
24
11.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Нико Хюлькенберг
Renault
1.35,449
+2,113
22
12.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Кевин Магнуссен
Haas-Ferrari
1.35,521
+2,185
22
13.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Серхио Перес
Force India-Mercedes
1.35,626
+2,290
20
14.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Ромен Грожан
Haas-Ferrari
1.35,680
+2,344
22
15.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Даниил Квят
Toro Rosso-Renault
1.35,804
+2,468
23
16.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Эстебан Окон
Force India-Mercedes
1.35,811
+2,475
24
17.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Фернандо Алонсо
McLaren-Honda
1.35,912
+2,576
17
18.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Маркус Эрикссон
Sauber-Ferrari
1.36,063
+2,727
25
19.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Стоффель Вандорн
McLaren-Honda
1.36,221
+2,885
21
20.
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая Антонио Джовинацци
Sauber-Ferrari
1.36,705
+3,369
24
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 15:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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