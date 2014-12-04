ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й На городской трассе в Лонг-Бич в южной Калифорнии сегодня стартовал уик-энд второго этапа сезона 2017 года серии IndyCar. По итогам первых 45-минутных свободных заездов на легендарной трассе быстрейшим стал Скотт Диксон. Гонщик Ganassi прошёл свой лучший круг за 1:07.6357. Лучшим представителем Chevolet стал Элио Кастроневес из команды Penske, занявший вторую строчку с кругом 1:07.7609. Победитель первого этапа сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ расположился на третьем месте с временем 1:07.8187. Джеймс Хинчклифф (1:07.8195 ) и Уилл Пауэр (1:07.9058) замкнули первую пятёрку. Шестое время показал Александр Росси (1:07.9702). Седьмым стал Райан Хантер-Рей (1:07.9842). Следом за ним расположились Тони Канаан (1:08.0546 ) и Симон Пажно (1:08.1668).



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин уверенно начал уик-энд. Гонщик программы SMP Racing замкнул первую десятку с кругом 1:08.1669. Гонщик из Москвы прошёл 16 кругов. На автомобиле Михаила Алёшина появились логотипы нового спонсора Lucas Oil, но при этом основная цветовая схема, представленная в межсезонье, не изменилась. Логотипы калифорнийской компании появились на заднем крыле и боковых понтонах. Ближе к концу сессии у Михаила Алёшина случился разворот в первом повороте. А через несколько минут он немного зацепил стену. Михаил явно пытался нащупать предел. Через 15 минут после начала сессии развернуло Карлоса Муньоса. Он дотронулся до стены защитой задних колёс, но не разбил машину и смог сразу же продолжить сессию. А за 15 минут до окончания тренировки на трассе из-за технических проблем замедлился Макс Чилтон, который смог самостоятельно добраться до пит-лейна на низкой скорости. Под конец тренировки ошибки в попытках нащупать максимальный ритм допустили Скотт Диксон, которого развернуло в первом повороте, и Джеймс Хинчклифф. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.07,6357



14

2.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.07,7609

+0,1252

15

3.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.07,8187

+0,1830

19

4.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,8195

+0,1838

11

5.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.07,9058

+0,2701

18

6.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.07,9702

+0,3345

19

7.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.07,9842

+0,3485

16

8.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.08,0546

+0,4189

16

9.

Симон Пажно

Team Penske

1.08,1668

+0,5311

13

10.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,1669

+0,5312

20

11.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.08,1822

+0,5465

19

12.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.08,2555

+0,6198

16

13.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.08,2937

+0,6580

17

14.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.08,5295

+0,8938

15

15.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.08,5507

+0,9150

20

16.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

1.08,6284

+0,9927

21

17.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.08,6898

+1,0541

18

18.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.08,7292

+1,0935

18

19.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.08,9881

+1,3524

19

20.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.09,2619

+1,6262

20

21.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.09,7216

+2,0859

13

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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