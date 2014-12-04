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Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й

На городской трассе в Лонг-Бич в южной Калифорнии сегодня стартовал уик-энд второго этапа сезона 2017 года серии IndyCar.

По итогам первых 45-минутных свободных заездов на легендарной трассе быстрейшим стал Скотт Диксон. Гонщик Ganassi прошёл свой лучший круг за 1:07.6357.

Лучшим представителем Chevolet стал Элио Кастроневес из команды Penske, занявший вторую строчку с кругом 1:07.7609.

Победитель первого этапа сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ расположился на третьем месте с временем 1:07.8187. Джеймс Хинчклифф (1:07.8195 ) и Уилл Пауэр (1:07.9058) замкнули первую пятёрку.

Шестое время показал Александр Росси (1:07.9702). Седьмым стал Райан Хантер-Рей (1:07.9842). Следом за ним расположились Тони Канаан (1:08.0546 ) и Симон Пажно (1:08.1668).
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин уверенно начал уик-энд. Гонщик программы SMP Racing замкнул первую десятку с кругом 1:08.1669. Гонщик из Москвы прошёл 16 кругов.

На автомобиле Михаила Алёшина появились логотипы нового спонсора Lucas Oil, но при этом основная цветовая схема, представленная в межсезонье, не изменилась.

Логотипы калифорнийской компании появились на заднем крыле и боковых понтонах.

Ближе к концу сессии у Михаила Алёшина случился разворот в первом повороте. А через несколько минут он немного зацепил стену. Михаил явно пытался нащупать предел.

Через 15 минут после начала сессии развернуло Карлоса Муньоса. Он дотронулся до стены защитой задних колёс, но не разбил машину и смог сразу же продолжить сессию.

А за 15 минут до окончания тренировки на трассе из-за технических проблем замедлился Макс Чилтон, который смог самостоятельно добраться до пит-лейна на низкой скорости.

Под конец тренировки ошибки в попытках нащупать максимальный ритм допустили Скотт Диксон, которого развернуло в первом повороте, и Джеймс Хинчклифф.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.07,6357
 
14
2.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Элио Кастроневеc
Team Penske
1.07,7609
+0,1252
15
3.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.07,8187
+0,1830
19
4.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,8195
+0,1838
11
5.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Уилл Пауэр
Team Penske
1.07,9058
+0,2701
18
6.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.07,9702
+0,3345
19
7.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.07,9842
+0,3485
16
8.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.08,0546
+0,4189
16
9.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Симон Пажно
Team Penske
1.08,1668
+0,5311
13
10.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,1669
+0,5312
20
11.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.08,1822
+0,5465
19
12.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Марко Андретти
Andretti Autosport
1.08,2555
+0,6198
16
13.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.08,2937
+0,6580
17
14.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.08,5295
+0,8938
15
15.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.08,5507
+0,9150
20
16.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
1.08,6284
+0,9927
21
17.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.08,6898
+1,0541
18
18.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Такума Сато
Andretti Autosport
1.08,7292
+1,0935
18
19.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.08,9881
+1,3524
19
20.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.09,2619
+1,6262
20
21.
Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.09,7216
+2,0859
13
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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