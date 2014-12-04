Диксон возглавил первую тренировку в Лонг-Бич, Алёшин 10-й
На городской трассе в Лонг-Бич в южной Калифорнии сегодня стартовал уик-энд второго этапа сезона 2017 года серии IndyCar.По итогам первых 45-минутных свободных заездов на легендарной трассе быстрейшим стал Скотт Диксон. Гонщик Ganassi прошёл свой лучший круг за 1:07.6357.Лучшим представителем Chevolet стал Элио Кастроневес из команды Penske, занявший вторую строчку с кругом 1:07.7609.Победитель первого этапа сезона в Сент-Питерсберге Себастьян Бурдэ расположился на третьем месте с временем 1:07.8187. Джеймс Хинчклифф (1:07.8195 ) и Уилл Пауэр (1:07.9058) замкнули первую пятёрку.Шестое время показал Александр Росси (1:07.9702). Седьмым стал Райан Хантер-Рей (1:07.9842). Следом за ним расположились Тони Канаан (1:08.0546 ) и Симон Пажно (1:08.1668). Михаил Алёшин Михаил Алёшин уверенно начал уик-энд. Гонщик программы SMP Racing замкнул первую десятку с кругом 1:08.1669. Гонщик из Москвы прошёл 16 кругов.На автомобиле Михаила Алёшина появились логотипы нового спонсора Lucas Oil, но при этом основная цветовая схема, представленная в межсезонье, не изменилась.Логотипы калифорнийской компании появились на заднем крыле и боковых понтонах.Ближе к концу сессии у Михаила Алёшина случился разворот в первом повороте. А через несколько минут он немного зацепил стену. Михаил явно пытался нащупать предел.Через 15 минут после начала сессии развернуло Карлоса Муньоса. Он дотронулся до стены защитой задних колёс, но не разбил машину и смог сразу же продолжить сессию.А за 15 минут до окончания тренировки на трассе из-за технических проблем замедлился Макс Чилтон, который смог самостоятельно добраться до пит-лейна на низкой скорости.Под конец тренировки ошибки в попытках нащупать максимальный ритм допустили Скотт Диксон, которого развернуло в первом повороте, и Джеймс Хинчклифф.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,6357
14 2. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,7609 +0,1252 15 3. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,8187 +0,1830 19 4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,8195 +0,1838 11 5. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,9058 +0,2701 18 6. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,9702 +0,3345 19 7. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,9842 +0,3485 16 8. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.08,0546 +0,4189 16 9. Симон Пажно Team Penske 1.08,1668 +0,5311 13 10. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,1669 +0,5312 20 11. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,1822 +0,5465 19 12. Марко Андретти Andretti Autosport 1.08,2555 +0,6198 16 13. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,2937 +0,6580 17 14. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,5295 +0,8938 15 15. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,5507 +0,9150 20 16. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.08,6284 +0,9927 21 17. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,6898 +1,0541 18 18. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7292 +1,0935 18 19. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,9881 +1,3524 19 20. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.09,2619 +1,6262 20 21. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,7216 +2,0859 13 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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