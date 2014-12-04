7 апреля пройдет финал открытого Кубка Приморского по мини-футболу

Мини-футбольный сезон-2016/17 в Приморском крае подходит к концу, уже завершены розыгрыши городской и краевой лиг. Все, что осталось - это финальная часть «Кубка Тигра», которая пройдет с 8 по 10 апреля во Владивостоке в спорткомплексе «Восход». Однако очень важной «вишней на торте» почти завершившегося сезона является открытый Кубок Приморского края по мини-футболу-2017.





Этот турнир уже не в первый раз радует любителей мини-футбола Приморья. В прошлом году в розыгрыше кубка приняли участие три коллектива-участника краевого чемпионата: ОФК, «Атлетик» и «Аркада», а также гости из г. Сеул (Республика Корея). Тогда победителем стал ОФК, а корейцы заняли третье место, оставив очень позитивное и приятное впечатление от своей игры и отношения к соперникам.





В этом году футболисты из Кореи пожаловали во Владивосток сразу двумя командами - FS Seoul и FS Seoul Eunpyeong, а список участников расширился до восьми. Помимо уже хорошо знакомых ОФК, «Атлетика» и «Аркады», в основной части турнира приняли участие МФК-МГУ-Приморавтотранс, обыгравший «Бордо» (3:2) на предварительном этапе, «Бриджстоун», разгромивший «Проксиму» (8:3), и «Ратимир-Дальрыба», выбивший «Павино» (4:3).





В группе А первую строчку занял «Атлетик», набрав семь очков, на второй расположилась «Аркада» с тем же количеством баллов. Но «матрасники» забили на один мяч больше, обеспечив себе участие в финале и отправив «Аркаду» в борьбу за «бронзовые» медали. FS Seoul Eunpyeong, составленный из молодых футболистов, не смог оказать достойного сопротивления хозяевам и записал в свой актив лишь три гола и бесценный опыт участия.





Группу Б без феерий и разгромов, но уверенно и без вариантов возглавил ОФК, набрав девять очков. Теперь команде Алексея Торопова предстоит отстаивать Кубок и звание победителей Приморского края в финальном матче с «Атлетиком». FS Seoul в первом матче при равной борьбе минимально уступил «Бриджстоуну» (5:6), во втором обыграл «Ратимир» (6:3), в третьем уже более крупно уступил ОФК (3:7). В заключительном матче группового этапа «Ратимир» обыграл «Бриджстоун» (9:6), чем поднял себя с последней строчки и вывел корейский коллектив в финальную часть турнира.





В итоге, в матче за третье место встретятся FS Seoul и «Аркада», в финале «Атлетик» и ОФК.





7 апреля (пятница), с/к «Восход» (ул. Русская, 74а)





19:00. Матч за 3-е место.

«Аркада» (Владивосток, Россия) - FS Seoul (Сеул, Республика Корея)





21:00. Финал.

«Атлетик» (Владивосток, Россия) – ОФК (Владивосток, Россия)





Болельщиков приглашают не упустить шанса стать свидетелями отличного и яркого футбола. Вход свободный.





Подробнее о турнире http://primfootball.com/





Сергей Старцев