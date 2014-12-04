Приморские автомоделисты открывают сезон уличных гонок
8 и 9 апреля состоится 1-й этап Первенства Приморского края по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Первый этап открывает уличный сезон 2017 года. Соревнования автомоделистов будут проходить в двух городах – Владивостоке и Уссурийске.
В Первенстве примут участие спортсмены от 10 до 17 лет из Арсеньева, Находки, Владивостока, Уссурийска, занимающиеся в автомодельных кружках школ и учреждений дополнительного образования.
Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (по одному участнику в каждом классе моделей). Разрешается заявлять любое число участников сверх основного состава команды в личном зачете.
Личное Первенство определяется во всех классах моделей. В командном зачете спортсмены могут выступать не более чем в двух классах.
Первенство проводится в следующих классах радиоуправляемых моделей: РЦБ, РЦЕ-12, ТС-10сток, Багги-10 Э, SC-10-2WD.
8 апреля в г. Владивосток, форт №7 (в районе 14-го километра чуть дальше остановки "Фабрика "Заря"). В 10.15 - официальные тренировки, открытие соревнований в 11.00, квалификационные заезды по классам начнутся в 11.15.
9 апреля в г. Уссурийск на «Станции юных техников» (ул. Пушкина, 11). Квалификационные заезды по классам начнутся в 11.00, по окончании которых пройдет подведение итогов и награждение призеров.
Автомодельный спорт - технический вид спорта, в котором спортсмены управляют самоходными моделями автомобилей с помощью радиосвязи или другими методами. В Приморском крае соревнования по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей проводятся с 1997 г.
Цель соревнований - популяризация и развитие автомодельного спорта, повышение уровня спортивного мастерства, выявление лучших команд и сильнейших спортсменов Приморского края.
Основные задачи соревнований: создание условий для обмена опытом участников соревнований; совершенствование технических и тактических навыков; профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и подростков.
Первенство Приморского края проводится в три этапа на специально оборудованных трассах для радиоуправляемых автомоделей.
Подробная информация на сайте ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" http://ducpk.ru/?module=news&action=full&id=23
Контакты: главный судья соревнований, президент федерации автомодельного спорта Приморского края Радченко Евгений Викторович, тел. 8902-555-84-09
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