Тото Вольф: У Паскаля был перелом шейного позвонка

С 16 по 19 марта в московском Центре боевых искусств состоялись чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина таолу). В соревнованиях, которые стали одними из самых представительных всероссийских...
Как сообщает BBC Sport, исполнительный директор McLaren Racing Йост Капито может покинуть свой пост спустя всего четыре месяца после начала работы. Руководитель перешел из Volkswagen WRC и был нанят...
Пилот Mercedes Нико Росберг протестирует систему защиты кокпита «ореол» в одной из пятничных тренировок в Спа, сообщает издание Motorsport-total.com. Таким образом, Mercedes станет третьей командой,...
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