ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: У Паскаля был перелом шейного позвонка Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, почему протеже немецкого производителя так долго восстанавливается после аварии на Гонке чемпионов. Верляйн перешел перед стартом сезона-2017 в Sauber, однако во время Гонки чемпионов в январе он получил серьезную травму шеи. Немец был вынужден пропустить предсезонные тесты в Барселоне, первый Гран При сезона в Австралии, а также уик-энд в Шанхае. Пока неизвестно, сумеет ли Верляйн выступить в Бахрейне на следующей неделе.



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«Он принял мудрое решение [не участвовать в гонке в Австралии], обсудив всё предварительно со мной и Монишей [Кальтенборн, руководителем Sauber], – рассказал Вольф в интервью немецкому телеканалу RTL. – Мы уважаем его решение. В начале этой недели мы снова обсудили этот вопрос. В принципе, мы могли бы заставить его выступить в Китае. Он бы вышел на старт, борясь с последствиями разницы часовых поясов, а потом сразу поехал бы в Бахрейн. Не лучшая подготовка. Мы решили предоставить ему еще десять дней для того, чтобы он окончательно пришел в форму. В Бахрейне он должен быть уже во всеоружии». Вольф добавил, что Верляйну повезло обойтись сравнительно небольшим повреждением. «В результате аварии шейные позвонки Паскаля сжались и сломались, – объяснил Вольф. – Ему повезло, что он избежал более серьезных травм. Несколько недель он не мог поворачиваться и был вынужден носить шейный ортез. Он почти не тренировался. В итоге у него не хватало сил, чтобы управлять автомобилем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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