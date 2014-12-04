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Тото Вольф: У Паскаля был перелом шейного позвонка

Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, почему протеже немецкого производителя так долго восстанавливается после аварии на Гонке чемпионов.

Верляйн перешел перед стартом сезона-2017 в Sauber, однако во время Гонки чемпионов в январе он получил серьезную травму шеи.

Немец был вынужден пропустить предсезонные тесты в Барселоне, первый Гран При сезона в Австралии, а также уик-энд в Шанхае.

Пока неизвестно, сумеет ли Верляйн выступить в Бахрейне на следующей неделе.
Тото Вольф: У Паскаля был перелом шейного позвонка
© autosport.com

«Он принял мудрое решение [не участвовать в гонке в Австралии], обсудив всё предварительно со мной и Монишей [Кальтенборн, руководителем Sauber], – рассказал Вольф в интервью немецкому телеканалу RTL. – Мы уважаем его решение. В начале этой недели мы снова обсудили этот вопрос.

В принципе, мы могли бы заставить его выступить в Китае. Он бы вышел на старт, борясь с последствиями разницы часовых поясов, а потом сразу поехал бы в Бахрейн. Не лучшая подготовка. Мы решили предоставить ему еще десять дней для того, чтобы он окончательно пришел в форму. В Бахрейне он должен быть уже во всеоружии».

Вольф добавил, что Верляйну повезло обойтись сравнительно небольшим повреждением.

«В результате аварии шейные позвонки Паскаля сжались и сломались, – объяснил Вольф. – Ему повезло, что он избежал более серьезных травм. Несколько недель он не мог поворачиваться и был вынужден носить шейный ортез.

Он почти не тренировался. В итоге у него не хватало сил, чтобы управлять автомобилем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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