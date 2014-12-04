8 апреля «Луч-Энергия» принимает «Спартак-Нальчик»
Одну из ключевых игр ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017 футболисты "Луча-Энергии" проведут в эту субботу, 8 апреля. В домашнем матче 30-го тура "тигры" встретятся со своими прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ - спартаковцами Нальчика. Начало матча в 14.00.
На данный момент желто-синие имеют в своем активе 36 очков и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, на счету соперников 33 очка, которые они делят с "Волгарем" и "Сибирью" 14-16-ое места.
В случае победы хозяева практически обезопасят себя от вылета во вторую лигу, тогда как поражение может в конечном итоге стать для "Луча-Энергии" роковым.
Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 33-летним питерским арбитром Иваном Сиденковым, который ранее на матчах участием "Луча-Энергии" не работал.
Футбольное противостояние Владивостока и Нальчика насчитывает почти 40 лет: первую официальную игру "Луч" и "Спартак" провели в ноябре 1977 года в рамках Чемпионата РСФСР среди клубов второй лиги (победу в том матче со счетом 1:0 одержала команда из Кабардино-Балкарии). В новейшей истории России "Луч-Энергия" и "Спартак-Нальчик" встречались на футбольном поле 17 раз: в семи матчах успех праздновала наша команда, в пяти - нальчане и пять игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 16:13 в пользу "Луча".
Билеты на матч "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак" (Нальчик) будут продаваться в субботу с 10.00 до 14.45.
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