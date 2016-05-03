Honda Civic получила мощную версию - автоновости

Компания Honda представила купе и седан Civic Si нового поколения

Как и раньше, данная версия предназначена исключительно для рынка Северной Америки. Дебют Civic Si состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке на следующей неделе.

Впервые в своей истории версия Si получила турбированный двигатель: это 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат мощностью 205 л.с. Данный двигатель может сочетаться исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач, ходы которой для версии Si сделали максимально короткими.

Внешне Honda Civic Si легко отличить по агрессивному аэродинамическому обвесу и большим легкосплавным колесам. Салон выполнен со спортивными нотками, со вставками под карбон и красной прострочкой на сиденьях.

В базовое оснащение Honda Civic Si входят климат-контроль, датчик дождя и информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.