Ромен Грожан: Несколько кругов – это лучше, чем ничего
Несмотря на дефицит пребывания на трассе в Шанхае в пятницу, пилот Haas Ромен Грожан с оптимизмом смотрит на остаток уик-энда в Китае.Вторая тренировка Гран При Китая не состоялась«Утром мы сумели проехать несколько кругов. Это лучше, чем ничего, – сказал француз. – У меня есть идеи относительно того, какое направление в настройках необходимо выбрать. Мы планировали опробовать эти настройки во второй тренировке, но сессию отменили.Утро субботы будет очень напряженным. Сегодня машина вела себя не слишком плохо, что не может не воодушевлять. Посмотрим, как будут развиваться события по ходу уик-энда».«Честно говоря, мы не смогли вынести ничего полезного из сегодняшних тренировок. Остается надеяться, что завтра мы сможем выехать на трассу, ведь синоптики обещают улучшение погодных условий. Мы хотим гоняться и быть на трассе, но сегодня от нас ничего не зависело», – заявил напарник Грожана по Haas Кевин Магнуссен.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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