Приморские картингисты выступят на всероссийских и международных соревнованиях

В эти выходные приморские картингисты примут участие в соревнованиях самого высокого уровня.

В Кубке РАФ, который пройдет в городе Усть-Лабинске, на старт выйдет 10-летний пилот из Владивостока Сергей Лотарев. Во взрослом классе «Ротакс Макс» поедут еще два представителя Приморского края - ветеран картинга Андрей Мацуев из Владивостока и уссуриец Александр Статура, который еще только делает первые, но очень уверенные шаги в картинге. Тренером-наставником ребят в этой гонке будет известный российский автогонщик Марк Шульжицкий.

Неделей ранее на этой же трассе еще один воспитанник приморского картинга Климентий Пискунов вошел в десятку лучших картингистов, финишировав 6-м на этапе чемпионата России. Сейчас Климентий выступает за команду «ЦСКА-Купер» и тренирует его опытный специалист Сергей Южаков.

Важная гонка пройдет и в Республике Корея, на картинговой трассе автоспортивного комплекса «Формулы-1» - Korea International Circuit в пригороде Мокпо. Здесь стартует второй этап чемпионата страны, где успешно выступает пилотесса из Приморья Альвина Борисова, которая на первом этапе заняла призовое третье место.

В этом году при содействии Приморской автомобильной федерации Альвина получила международную лицензию РАФ и выступит на всех этапах чемпионата Кореи. Ее наставник Алексей Украинец надеется на успешное выступление воспитанницы, ведь в 2012 году, он сам стал первым российским чемпионом южнокорейского чемпионата.

На сегодняшний день во Владивостоке открыта детская школа картинга для детей возрастом от 5 до 13 лет, а для взрослых любителей автоспорта есть возможность заниматься с личным тренером. Школа работает на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3), телефон +7 (423) 254-32-70.





Федерация картинга г. Владивостока