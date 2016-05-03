Коцнерн PSA вовзращается на рынок Северной Америки - автоновости

Концерн PSA Peugeot Citroen намерен вернуться на рынок Северной Америки. Французы признали это, после того как стало известно о назначении бывшего топ-менеджера Nissan Ларри Доминика на должность вице-президента PSA по Северной Америке

Концерн PSA Peugeot Citroen вышел на рынок США в 1960 году, предлагая американцам седан Peugeot 404, а затем и Peugeot 405. После 30 лет неудач в 1991 году французы свернули свою деятельность в Северной Америке. Однако, в рамках нового 10-летнего плана по экспансии на глобальный рынок, было принято решение возобновить продажи в США.

Однако, в этот раз PSA не хочет начинать свою работу в данном регионе с создания собственной дилерской сети. Вначале она предложит свои автомобили для услуг каршеринга (аренды и обмена автомобилей) с помощью местного партнера, компании TravelCar. Только затем, PSA займется продвижением своих брендов (Peugeot, Citroen и DS) и созданием дилерской сети.

«Это рынок на котором должен присутствовать любой крупный производитель, — заявил Ларри Доминик в интервью газете Automotive News. — Проект рассчитан на 10 лет. Ни о каких резких шагах или быстром захвате доли рынка речи не идет».

Кроме рынка США, PSA заинтересована и в выходе в Юго-Восточную Азию. В настоящее время французы ведут переговоры о покупке малазийской Proton (которая заодно владеет британским Lotus). Приобретение компании откроет перед французами сразу несколько растущих рынков.