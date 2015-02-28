FIA опровергла слухи о переносе ГП Китая с воскресенья на субботу
В данный момент гоночный директор FIA не рассматривает варианта с переносом Гран При Китая с воскресенья на субботу во избежание ситуации, которая возникла из-за густого тумана в пятницу.Первая пятничная тренировка была сокращена до 20 минут, а вторая и вовсе не состоялась по причине того, что медицинский вертолет не смог подняться в воздух из-за плохой видимости.Вторая тренировка Гран При Китая не состояласьРанее сообщалось, что организаторы ГП Китая рассматривают вариант переноса гонки на субботу, чтобы избежать сегодняшней ситуации в воскресенье, однако FIA не устраивает такое развитие событий.Гран При Китая могут перенести на субботу«Эту информацию опроверг гоночный директор FIA», – цитирует Crash.net пресс-секретаря FIA.Текстовую трансляцию происходящего на Гран При Китая вместо второй тренировки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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