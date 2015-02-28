Шахматная корона Чемпионата Приморского краевого совета «Динамо» у Олега Калинина

Чемпионат Приморского краевого совета «Динамо» по шахматам в рамках Спартакиады силовых структур впервые собрал 11команд, в каждой по два участника. Как и положено, одноклубники встречались в первом туре, в котором и выявили лидеров своих команд. Затем каждому предстояло провести в течение двух дней еще 20 туров. Без поражений прошел экватор (11 туров) заведующий хирургическим отделением госпиталя УВД Олег Калинин. Единственная представительница прекрасного пола - начальник отдела Дальневосточного таможенного управления, подполковник Алина Иванова проиграла только ему.





И во второй день никто не смог остановить Калинина, который опять выиграл все партии, набрав 21 очко из 21 возможных.

Две ничьи Алины Ивановой позволили ей подняться на второе место, третьим стал представитель Федеральной службы безопасности.

В командном зачете победу одержали полицейские. Компанию Олегу Калинину составил стажер инспектора дорожно-патрульной службы по Ханкайскому району Андрей Цмыкалов, в личном зачете разделивший четвертое-пятое место (по 17 очков) с первым заместителем начальника Находкинской таможни полковником Юрием Кишинским. Последний с Алиной Ивановой завоевали для ДВТУ серебряные медали в командном зачете. Третье место у ФСБ России по Приморскому краю.





Владимир Болдырев, фото автора