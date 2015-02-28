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Третий этап конкурса с розыгрышем билетов на Гран При России

АВТОСПОРТ.com.ru и Сочи Автодром продолжают конкурс для болельщиков Формулы 1, главным призом которого являются билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 на Главную Трибуну.

Позади уже два тура, и в гонке за билетами есть свои лидеры, но впереди ещё четыре, так что у всех есть шансы вырваться вперёд.
Этап №3 – конкурс прогнозов

До 07:00 (МСК) 8 апреля Вам нужно прислать свой прогноз на то, как будет выглядеть весь итоговый протокол Гран При Китая.

Первые 10 человек, максимально угадавшие количество занятых мест, получат баллы от 25 до 1 согласно системе начисления очков в Формуле 1.

Если несколько участников угадают одинаковое количество, то все они получат равное количество баллов, но в итоге очки могут заработать только 10 человек, если, конечно, не получится так, что, к примеру, 7, 8, 9 или 10 место поделят несколько конкурсантов. В данном случае обладателей очков будет больше.

Если максимальное количество правильных ответов даст 10 человек, то все получат по 25 баллов.

Важно отметить, что один участник может прислать только один вариант ответа и выиграть в нашей викторине максимум два билета.

Мы желаем всем удачи и ждём ваши прогнозы на почту konkurs@autosport.com.ru

Помимо своего ответа просьба также указать свой ID в той социальной сети, в которой вы сделали репост.

Обязательные условия конкурса:
Репост новости о совместном конкурсе Сочи Автодрома и сайта АВТОСПОРТ.com.ru на личной странице в социальной сети Facebook или ВКонтакте с указанием хэштегов #Sochiautodrom, #RussianGP и #F1Sochi.

Подписка на обе группы – Сочи Автодрома и АВТОСПОРТ.com.ru:

ВКонтакте:
http://vk.com/sochiautodrom
http://vk.com/autosportrussia

или Facebook:
https://www.facebook.com/autosportrussia
https://www.facebook.com/sochiautodrom

К участию допускаются болельщики старше 18 лет. Организаторы конкурса не оплачивают расходы участников, связанные с проездом до места проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 и обратно, а также проживанием.

Все результаты конкурса будут публиковаться в ленте новостей на сайте АВТОСПОРТ.com.ru.

Последние билеты на Гран При России в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 11:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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