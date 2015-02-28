Третий этап конкурса с розыгрышем билетов на Гран При России
АВТОСПОРТ.com.ru и Сочи Автодром продолжают конкурс для болельщиков Формулы 1, главным призом которого являются билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 на Главную Трибуну.Позади уже два тура, и в гонке за билетами есть свои лидеры, но впереди ещё четыре, так что у всех есть шансы вырваться вперёд. Этап №3 – конкурс прогнозов До 07:00 (МСК) 8 апреля Вам нужно прислать свой прогноз на то, как будет выглядеть весь итоговый протокол Гран При Китая.Первые 10 человек, максимально угадавшие количество занятых мест, получат баллы от 25 до 1 согласно системе начисления очков в Формуле 1.Если несколько участников угадают одинаковое количество, то все они получат равное количество баллов, но в итоге очки могут заработать только 10 человек, если, конечно, не получится так, что, к примеру, 7, 8, 9 или 10 место поделят несколько конкурсантов. В данном случае обладателей очков будет больше.Если максимальное количество правильных ответов даст 10 человек, то все получат по 25 баллов.Важно отметить, что один участник может прислать только один вариант ответа и выиграть в нашей викторине максимум два билета.Мы желаем всем удачи и ждём ваши прогнозы на почту konkurs@autosport.com.ruПомимо своего ответа просьба также указать свой ID в той социальной сети, в которой вы сделали репост.Обязательные условия конкурса: Репост новости о совместном конкурсе Сочи Автодрома и сайта АВТОСПОРТ.com.ru на личной странице в социальной сети Facebook или ВКонтакте с указанием хэштегов #Sochiautodrom, #RussianGP и #F1Sochi.Подписка на обе группы – Сочи Автодрома и АВТОСПОРТ.com.ru:ВКонтакте: http://vk.com/sochiautodrom http://vk.com/autosportrussiaили Facebook: https://www.facebook.com/autosportrussia https://www.facebook.com/sochiautodromК участию допускаются болельщики старше 18 лет. Организаторы конкурса не оплачивают расходы участников, связанные с проездом до места проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 и обратно, а также проживанием.Все результаты конкурса будут публиковаться в ленте новостей на сайте АВТОСПОРТ.com.ru.Последние билеты на Гран При России в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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