Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Кубок победителя VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья выиграла команда ДВО РАН

Кубок победителя VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья выиграла команда ДВО РАН
Открывшаяся 24 февраля этого года азартными боями на хоккейной коробке Зимняя Бизнес-спартакиада Приморья, организованная при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края, сразу взяла мощный старт. 13 компаний, в командах которых за главный приз соревнований сражались 306 любителей спорта, проявили свое мастерство, физическую подготовку и сильный командный дух в 10 видах спорта. Дисциплины были традиционными - хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, сноубординг, пулевая стрельба, бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, боулинг.


Каждый вид спорта был по-своему ярким, зрелищным, эмоциональным, и все, в том числе и «новички» Спартакиады – команды компаний DNS, «Русская Рыбопромышленная Компания» показали волю к победе и спортивный характер.



И все же «ветераны» проекта недвусмысленно дали понять, что лавры чемпионов отдавать не намерены. Так, участвующие в Зимней Спартакиаде с 2011 года компании Mazda Sollers, «Ратимир», с 2012 года - «Сoca-Cola ЭйчБиСи Россия», постоянно тренируются, сплачивают свои команды и, разумеется, поднимаются на высшие ступеньки пьедестала. Завоевать максимальное количество очков им помогают и выступления в максимальном количестве видов спорта. Однако все точки над «i» расставляет вердикт судейской коллегии, которую традиционно возглавляет судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры Галина Нестеренко. Профессиональный и объективный подход судей позволяет разрешить любые спорные ситуации, возникающие в пылу борьбы за победу.



В нынешнем сезоне «золотые» очки завоевала команда «СКАН» (ДВО РАН), которая и стала победителем VI Зимней Бизнес-спартакиады. В упорнейшей борьбе за титул чемпиона ей уступила компания Mazda Sollers. Лидеру прошлого года пришлось расстаться с главным призом соревнований – переходящим Кубком и довольствоваться на этот раз вторым почетным местом. Третью строчку в рейтинге соревнований заняла команда компании DNS, впервые в этом году испытавшей накал борьбы на ледовой арене, в тире, на горнолыжных спусках. Теперь команда намерена бороться за победу в летней Спартакиаде 2017 года. Впрочем, в караоке-клубе GRAMMY награды были вручены не только тройке лидеров. Организаторы Зимней Бизнес-спартакиады подготовили специальные призы для тех, кто показал лучшие результаты в разных видах спорта, а также дипломы и медали участников. Для знаков спортивного отличия в этом году был даже разработан фирменный стиль.



- Мы видим, с каким интересом команды участвуют в соревнованиях, готовятся к ним, а после завершения Спартакиады оформляют странички на корпоративных сайтах. Причем некоторые компании уже имеют целую коллекцию завоеванных кубков! - говорит президент Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута. – Хотелось бы отметить, что чаще всего спортивный успех сопутствует тем представителям бизнеса, где есть не только внимание руководителя к тим-билдингу, но и координатор, помогающий команде организационно.



Итак, VI Зимняя Бизнес-спартакиада завершена. Возможно, в следующем году будет представлено больше видов спорта, появятся новые команды. Сейчас ведутся переговоры о возможном участии в проекте международных компаний. Но пока на повестке дня – VII Летняя Бизнес-спартакиада. Она стартует 23 сентября и продлится до 29 октября. Самое время начинать подготовку к новым достижениям!



Пресс-служба Бизнес-спартакиады Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 11:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Второй день чемпионата России по пауэрлифтингу во Владивостоке продолжился новыми рекордами
28-02-2015, 14:08, Спорт
Во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на о. Русский, проходит чемпионат России по пауэрлифтингу. Во второй день, 27 февраля, в спортзале ДВФУ на о. Русский состязались мужчины весовой категории до 83 кг,...
Подробнее
30-09-2014, 16:43, Спорт
30 сентября во Владивостоке «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 20:00. Представляем соперника «Торпедо» (Нижний Новгород) Клуб образован: 1946 год...
Подробнее
Приморские спортсменки завоевали награды первенства России по боксу
19-02-2015, 15:08, Спорт
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Подробнее
В честь Дня Победы во Владивостоке прошел массовый заплыв в открытой воде
9-05-2015, 18:56, Спорт
8 мая на акватории Водной станции ТОФ состоялся массовый заплыв в открытой воде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили федерация подводных видов...
Подробнее
Гран При Великобритании: обзор гонки от Эда Стро
12-07-2014, 16:29, Спорт
Льюис Хэмилтон вышел в лидеры после коробки передач на машине Нико Росберга. Эд Стро размышляет, удалось бы британцу взять верх в домашнем Гран При, если бы обе машины Mercedes добрались до финиша...
Подробнее
Галерея: II этап европейской Ф3, Хоккенхайм. 2-4 мая
5-05-2014, 08:40, Спорт
...
Подробнее
Спортсмены и тренеры Владивостока получат стипендии
17-10-2014, 12:38, Спорт
Владивостокские спортсмены, добившиеся высоких результатов в текущем году, а также их тренеры получат денежное поощрение от главы города Игоря Пушкарёва. Имена лучших представителей спорта будут...
Подробнее
Маркус Эрикссон считает, что достойно показал себя в Малайзии
4-04-2015, 16:45, Спорт
Несмотря на вылет, пилот Sauber Маркус Эрикссон остался доволен своим выступлением на Гран При Малайзии. Экс-гонщик Caterham по итогам всех трех тренировок и квалификации попадал в топ-10, однако в...
Подробнее
Сборная России по футболу на первом месте в отборочной группе
19-10-2013, 21:01, Спорт
Генеральный секретарь Российского союза футбола, Анатолий Воробьев поведал о товарищеском матче, который пройдет в скором времени. Он нужен для попадания на чемпионат мира в 2014 году. Теперь...
Подробнее
Льюис Хэмилтон рассказал о знакомстве с Миком Шумахером
4-08-2016, 03:02, Спорт
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге он познакомился с Миком Шумахером – сыном легендарного семикратного чемпиона мира. На этапе в Германии 17-летний Мик...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU