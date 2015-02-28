Кубок победителя VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья выиграла команда ДВО РАН

Открывшаяся 24 февраля этого года азартными боями на хоккейной коробке Зимняя Бизнес-спартакиада Приморья, организованная при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края, сразу взяла мощный старт. 13 компаний, в командах которых за главный приз соревнований сражались 306 любителей спорта, проявили свое мастерство, физическую подготовку и сильный командный дух в 10 видах спорта. Дисциплины были традиционными - хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, сноубординг, пулевая стрельба, бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, боулинг.

Каждый вид спорта был по-своему ярким, зрелищным, эмоциональным, и все, в том числе и «новички» Спартакиады – команды компаний DNS, «Русская Рыбопромышленная Компания» показали волю к победе и спортивный характер.





И все же «ветераны» проекта недвусмысленно дали понять, что лавры чемпионов отдавать не намерены. Так, участвующие в Зимней Спартакиаде с 2011 года компании Mazda Sollers, «Ратимир», с 2012 года - «Сoca-Cola ЭйчБиСи Россия», постоянно тренируются, сплачивают свои команды и, разумеется, поднимаются на высшие ступеньки пьедестала. Завоевать максимальное количество очков им помогают и выступления в максимальном количестве видов спорта. Однако все точки над «i» расставляет вердикт судейской коллегии, которую традиционно возглавляет судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры Галина Нестеренко. Профессиональный и объективный подход судей позволяет разрешить любые спорные ситуации, возникающие в пылу борьбы за победу.





В нынешнем сезоне «золотые» очки завоевала команда «СКАН» (ДВО РАН), которая и стала победителем VI Зимней Бизнес-спартакиады. В упорнейшей борьбе за титул чемпиона ей уступила компания Mazda Sollers. Лидеру прошлого года пришлось расстаться с главным призом соревнований – переходящим Кубком и довольствоваться на этот раз вторым почетным местом. Третью строчку в рейтинге соревнований заняла команда компании DNS, впервые в этом году испытавшей накал борьбы на ледовой арене, в тире, на горнолыжных спусках. Теперь команда намерена бороться за победу в летней Спартакиаде 2017 года. Впрочем, в караоке-клубе GRAMMY награды были вручены не только тройке лидеров. Организаторы Зимней Бизнес-спартакиады подготовили специальные призы для тех, кто показал лучшие результаты в разных видах спорта, а также дипломы и медали участников. Для знаков спортивного отличия в этом году был даже разработан фирменный стиль.





- Мы видим, с каким интересом команды участвуют в соревнованиях, готовятся к ним, а после завершения Спартакиады оформляют странички на корпоративных сайтах. Причем некоторые компании уже имеют целую коллекцию завоеванных кубков! - говорит президент Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута. – Хотелось бы отметить, что чаще всего спортивный успех сопутствует тем представителям бизнеса, где есть не только внимание руководителя к тим-билдингу, но и координатор, помогающий команде организационно.





Итак, VI Зимняя Бизнес-спартакиада завершена. Возможно, в следующем году будет представлено больше видов спорта, появятся новые команды. Сейчас ведутся переговоры о возможном участии в проекте международных компаний. Но пока на повестке дня – VII Летняя Бизнес-спартакиада. Она стартует 23 сентября и продлится до 29 октября. Самое время начинать подготовку к новым достижениям!





Пресс-служба Бизнес-спартакиады Приморского края