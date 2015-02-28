Расписание всех гоночных серий уик-энда 6-9 апреля
Предстоящий автоспортивный уик-энд получится действительно захватывающим, и любой поклонник гонок сможет найти зрелище на свой вкус.Пожалуй, главным событием станет Гран При Китая Формулы 1. В Шанхае должно немного проясниться, действительно ли Ferrari смогла построить равный Mercedes по силе автомобиль. Вдобавок, синоптики уже обрадовали всех любителей дождевых гонок возможными осадками в пятницу и воскресенье.Единственно, жителям западной части России придется довольно рано просыпаться, чтобы посмотреть все сессии шанхайского уик-энда. Пятничные тренировки стартуют в 05:00 и 09:00 по московскому времени и продлятся полтора часа. В субботу третья сессия свободных заездов начнется в 07:00, а уже через три часа, в 10:00, зрителей ждет захватывающая квалификация второго этапа сезона-2017. В воскресенье, 9 апреля старт гонки запланирован на 09:00.Российские болельщики смогут посмотреть все тренировки в прямом эфире на телеканале Матч! Арена, а квалификацию и гонку – на телеканале Матч ТВ.Гоночный календарь AUTOSPORT.com.ruВ четверг стартовал четвертый этап WRC Ралли Тур де Корс. По итогам шейкдауна Себастьен Ожье опередил Хейдена Паддона и Криса Мира. Посмотрим, помогут ли действующему чемпиону мира домашние дороги завоевать вторую победу в сезоне.В пятницу в 10:22 по московскому времени начнется прохождение первого СУ Pietrosella – Albitreccia, а всего раллистам нужно будет преодолеть четыре допа. В субботу СУ5 стартует в 09:40. Гонщики также проедут четыре спецучастка, после чего, уже в воскресенье, финальный доп начнется в 13:18 по московскому времени.Но, безусловно, еще одно самое важное событие предстоящего уик-энда – Гран При Лонг-Бич. Старейшая городская трасса примет этап IndyCar с пятницы по воскресенье. Учитывая, что пять последних гонок в одноименном городе выиграли пять разных пилотов от предстоящего события смело можно ожидать захватывающих поворотов событий.В преддверии Гран При Лонг-Бич 2017Первая и вторая сессии свободных заездов начнутся в пятницу в 20:00 и 00:00 по московскому времени. В субботу пройдет третья тренировка (20:45-21:30), после чего уже в 01:30 начнется квалификация. Сама гонка стартует в 23:30 в воскресенье после разминки (19:00-19:30).Не будут разочарованы и любители Мирового туринга! Грядущий уик-энд в Марокко станет открытием сезона-2017. К сожалению, только Honda и Volvo остались в списке заводских команд. Остальные – Citroen, Lada и Chevrolet представлены частными коллективами. Однако судить о сезоне можно будет только после старта: в субботу в 11:00 и 13:45 по московскому времени пройдут две тренировки, после чего в 17:15 будет дан старт квалификации. В воскресенье поклонников ждет две гонки – в 18:35 и 19:45.Ну и напоследок этот уик-энд приготовил кое-что для любителей соревнований двухколесной техники. В Аргентине на автодроме Термас де Рио Ондо пройдет второй этап чемпионата MotoGP. 7 апреля в 15:55 и 20:05 по МСК стартуют две первые тренировки этапа. В субботу в 20:10 после третьей и четвертой тренировок (в 15:55 и 19:30) начнется квалификация, а непосредственно гонка запланирована на 22:00 уже в воскресенье.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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