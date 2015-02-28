Приморские команды приглашают принять участие в футбольном турнире NEYMAR JR’S FIVE и выиграть путевку в Бразилию

Футбольный турнир NEYMAR JR’S FIVE возвращается в 2017 году. Отборочный турнир во Владивостоке пройдет 22 апреля на базе ФК «Луч-Энергия».





Знаменитый футболист, нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар-младший объявил о проведении своего турнира по мини-футболу второй год подряд. В прошлом году Neymar Jr’s Five смог собрать более 10 000 команд и 65 000 игроков из 47 стран, В 2017 году турнир станет еще масштабнее - отборочные матчи пройдут в 53 странах, а благодаря изменениям в правилах еще больше игроков получат шанс на участие.





Neymar Jr’s Five - это уникальное соревнование для футболистов-любителей со всего мира. Каждый раз, когда одна команда забивает гол, другая лишается игрока. Турнир вдохновлен уличным футболом, в который играл сам Неймар, когда был ребенком. Поэтому сейчас нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии с большим нетерпением ожидает начало нового сезона этого значимого события.





"C друзьями мы всегда играли с маленькими воротами", - говорит он. "Турнир напоминает мне о детстве, я им очень горжусь. Чтобы победить в мини-футболе и всех обыграть, нужна стратегия и хорошее понимание того, когда нужно нападать, а когда - защищаться. Очень важна и хорошая защита, она может помочь команде серьезно продвинуться в турнирной таблице".

В турнире 2017 года смогут принять участие команды от пяти до семи игроков в возрасте от 16 до 25 лет, кроме того, впервые в составах команд могут выступать по два игрока более старшего возраста. Десятки тысяч игроков начнут турнир с надеждой дойти от региональных отборочных этапов до национального финала, а затем - до мирового финала в институте "Проект Неймара-младшего" в Прая Гранди, Бразилия.





Бразильцы "Anjos da Bola", победители турнира 2016 года, в качестве награды отправились в Барселону, где на тренировочной базе "Барселоны" смогли провести время с самим Неймаром. "Встреча с победителями была незабываемой!" - говорит Неймар. "Очень хочется узнать, кто же поедет на мировой финал 2017 года в институт "Проект Неймара-младшего" в Бразилии".





"Я всегда буду желать мира, здоровья и радости моей семье и друзьям", - отвечает Неймар на вопрос о надеждах на будущее. "Что касается футбола, я хочу, как и всегда, получать удовольствие от игры. Пока у меня это будет получаться, жизнь будет хороша".

"Я, как всегда, надеюсь, что в 2017 я выиграю еще больше матчей, получу еще больше званий и достигну еще многих-многих целей. Я хочу продолжать совершенствоваться как спортсмен и быть полезным моим товарищам по команде на поле, в "Барселоне" и в национальной сборной Бразилии".





Во Владивостоке отборочный турнир состоится 22 апреля на учебно-тренировочной базе ФК «Луч-Энергия» (ул. Черноморская, 76, р-н Седанки).





Победители каждого из отборочных турниров сразятся в национальном финале, который состоится 4 июня в Казани. Команда-чемпион представит нашу страну в июле 2017 г. на международном финале в Прая-Гранди (Бразилия), где Неймар провел свое детство, начал профессиональную карьеру, а впоследствии основал благотворительную организацию Instituto Projeto Neymar Jr.





Факты о Neymar Jr’s Five:

• Около 10 000 команд приняли участие в первом турнире в 2016 году

• Общее число зарегистрированных игроков составило около 65 000

• Матчи турнира прошли в 47 странах на 6 континентах

• Победители региональных этапов принимают участие в национальном финале. Победители национальных финалов принимают участие в мировом финале турнира Neymar Jr’s Five.

• Финал турнира 2016 года прошел в институте "Проект Неймара-младшего" в Прая-Гранди, Бразилия.

• Чемпионами 2016 года стала команда 20-22-летних игроков "Anjos da Bola" - "Ангелы мяча" из Рио-де-Жанейро, Бразилия.

• Финал 2017 года вновь пройдет на родине Неймара-младшего, в институте "Проект Неймара - младшего" в июле 2017 года.

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