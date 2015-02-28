Фернандо Алонсо: У двигателя Honda больше проблем, чем просто нехватка мощности
Сегодня в преддверии начала Гран При Китая Фернандо Алонсо рассказал о слабых сторонах двигателя Honda.По мнению испанца, в доработках нуждается топливная система двигателя – в Австралии ему пришлось тормозить раньше положенного в поворотах, чтобы свести к минимуму чрезмерное потребление топлива.«В Австралии мы были на пределе с точки зрения экономии топлива, – заявил Фернандо. – В этом году нам будет непросто, если двигатель не начнут дорабатывать.Дело не только в мощности, но и в надежности, расходе топлива. Это всё так сильно влияет на управляемость, что мы попросту не можем нормально ехать – нам приходится постоянно бороться с двигателем.В таких условиях нет ни малейшего шанса на ошибку, иначе тебя тут же обойдут на следующей прямой из-за разницы в скорости. Промахи недопустимы».Уже на майском Гран При Испании Honda должна представить усовершенствованный двигатель внутреннего сгорания с целью повысить эффективность и выходную мощность.Напарник Алонсо Стоффель Вандорн тоже остался недоволен расходом топлива MCL32: «Нам приходилось постоянно экономить топливо [в Австралии]. Я не в курсе, как с этим обстоят дела у лидеров, потому что трасса в Мельбурне всегда довольно требовательная в этом плане.Посмотрим, как всё сложится у нас в этот уик-энд».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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