Skoda показала интерьер своего нового концепта - автоновости

На автосалоне в Шанхае компания Skoda представит концепт E Vision: купе-кроссовер с электрической силовой установкой, который должен стать серийным через несколько лет. Следом за рисунками экстерьера чехи рассекретили скетчи салона концепта

Интерьер кроссовера выполнен в довольно футуристичном духе. У него парящая передняя панель с полным отсутствием «физических» кнопок, цифровая приборная панель, широкоформатный экран информационно-развлекательной системы по центру, еще один экран размещен перед передним пассажиром. Экраны для задних пассажиров размещены в спинках сидений передних сидений.

Также на всех четырех подлокотниках размещены небольшие тачскрины, похожие на смартфоны. Благодаря продуманной компоновке у Skoda E Vision отсутствует центральный тоннель, что делает салон автомобиля более просторным.

Купе-кроссовер рассчитан на четырех пассажиров. У него отсутствуют передние стойки, а сиденья могут поворачиваться на 20 градусов, что значительно упрощает посадку/высадку из машины.

«С помощью E Vision мы демонстрируем взгляд Skoda на будущие модели с электрическими силовыми установками, — заявил глава чешской компании Бернард Майер. — Кроме гибридных автомобилей мы запустим полностью электрические модели в разных сегментах до 2025 года. К этой дате каждый четвертый выпускаемый автомобиль будет электрическим».

Серийная модель, созданная по мотивам концепта E Vision, может стать первым электромобилем в гамме Skoda. Однако, до этого момента компания выпустит несколько гибридров, среди которых будут «зеленые» версии Octavia и Superb.