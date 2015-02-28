ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пилоты Ф1 переживают за здоровье Паскаля Верляйна Гонщики Формулы 1 беспокоятся о здоровье Паскаля Верляйна в свете новости о том, что немец пропустит второй подряд Гран При сезона 2017 года. Официально: Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в составе Sauber в Китае Паскаль повредил спину в Гонке чемпионов-2017, что сказалось на его подготовке в преддверии нового сезона. Он пропустил первый блок предсезонных тестов в Барселоне, но участвовал во втором и даже провел две пятничные тренировки в Мельбурне. Однако впоследствии немец сам признался, что не готов проехать всю дистанцию ГП, поэтому в срочном порядке Sauber вызвала на его место Антонио Джовинацци. В начале этой недели стало известно, что Антонио заменит Верляйна и в Китае, что вызвало в паддоке беспокойство относительно здоровья протеже Mercedes. Почему у всех больше вопросов по поводу Верляйна, чем ответов? «Я очень надеюсь на то, что с ним нет ничего серьезного, – сказал Перес в комментарии AUTOSPORT.com. – Я был в похожем положении после инцидента в Монако в 2011-м [когда после аварии в квалификации в Монте-Карло, вынужден был в последний момент отказаться от участия в Гран При Канады-2011 из-за болей в голове]. Честно говоря, я бы гонялся даже не будучи готовым на 100%. Я хочу быть в машине постоянно, в каждой гонке, и не намерен позволять другому пилоту занять мое место. Я бы вернулся в машину, потому что это наилучший способ обрести физическую готовность. Но все пилоты мыслят и чувствуют по-разному. Я уважаю его решение. С другой стороны, я надеюсь, что у Паскаля нет серьезных проблем со здоровьем и он вернется в гонки в ближайшее время».



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Другие пилоты в паддоке также поддержали решение Верляйна. Гонщик Renault Джолион Палмер сказал: «Я думаю, с его стороны это довольно смелый поступок сказать, что он не выступит». Представитель Haas Ромен Грожан добавил: «Зимой каждый гонщик очень упорно работает на тренировках: если бы я тренировался, как в 2016-м и сел в машину-2017, то мне, наверняка, было бы непросто. Можно сказать, что он мог бы ничего никому не говорить, а просто запрыгнуть в кокпит, начать гонку, а потом сойти по какой-то причине. Но он поступил смело, сказав: "Я не буду рисковать ни собой, ни подвергать опасности здоровье остальных". Викторина в дни Гран При: Что вы знаете о Паскале Верляйне и Антонио Джовинацци? Напарник Верляйна по команде Маркус Эрикссон резюмировал: «В конце концов, только сам гонщик может знать, насколько хорошо он себя чувствует. Люди могут обсуждать днями и ночами, что он должен или чего не должен был делать, но только Паскаль решает, готов он выступать или нет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 00:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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