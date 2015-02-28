Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В Приморье открывается сезон большого дрифта

В Приморье открывается сезон большого дрифта
Открытие дрифт-сезона состоится во Владивостоке 22 и 23 апреля. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. В этом году зрителей ждет сразу несколько сюрпризов: насыщенная развлекательная программа, том числе и выставка автотютинга и автозвука, новые участники, и… еще одна девушка-дрифтер! Организаторы РДС-Восток презентуют новый сезон под лозунгом «Мы делаем это для зрителя!» Мероприятие пройдет на «Приморском кольце».



Восьмой год в Приморье проходят соревнования Российской дрифт-серии - полностью легальные соревнования, где спортсменам безопасно участвовать, а зрителям комфортно и интересно смотреть. «К сожалению, проблема нелегальных гонщиков и нарушителей до сих пор актуальна для нашего региона. Но сами наши соревнования – лучшая профилактика правонарушений, ведь мы показываем, как можно и как нужно заниматься дрифтом: на специально отведенной трассе и с соблюдением всех требований безопасности» - говорит Дмитрий Семенюк, главный судья и один из организаторов соревнований РДС-Восток.



Всего в сезоне 2017 года традиционно пройдет шесть этапов – четыре во Владивостоке и два в Хабаровске. В гонках примут участие более двух десятков пилотов, среди которых в этом году значится много новых фамилий. Стоит отметить, что большинство новичков перешло в РДС из владивостокской лиги «Дрифт Стрит Лигал» (DSL).



«В 2016 году я выступал в «Дрифт Стрит Лигал», это был мой первый дрифт-сезон, - говорит Алексей Артюшевский, участник РДС-Восток 2017, в этом году решил поехать уже в РДС-Восток, хотелось подняться на уровень выше. В этом сезоне буду выступать на Ниссан 180SX. В прошлом году на ней выступал красноярский пилот Дамир Идиятулин. Очень он мне помог - и настроить машину, и советы кое-какие дал».



Интересна сама история попадания участников в профессиональный дрифт - кто-то «заболевает» после посещения соревнований, а кто-то приходит не по своей воле. «Если честно, дрифт для меня начался с подарка жены – говорит Алексей Передерей, участник РДС-Восток 2017, она мне подарила сертификат в дрифт-школу на несколько тренировок. Машины я любил всегда, но целенаправленно дрифтом заниматься не планировал, а тогда попробовал и понравилось. В РДС в этом году моей основной машиной будет Тойота Марк 2 с мотором 2JZ, мощностью сил семьсот, секвентальная коробка ну и по мелочи, одним словом, стандартный набор дрифтера».



Еще один новичок РДС-Восток – Андрей Махно. Пилот признается, что принимает участие в соревнованиях не ради побед: «Гоночная машина у меня появилась уже не в столь раннем возрасте, на ней выступаю и сейчас. С 2014 года выступал в «DSL», но понимаю, что надо расти, не столько ради результатов, сколько ради себя».



Одним из главных сюрпризов станет участие в соревнованиях еще одной девушки-пилота – Валерии Маковозовой. До сегодняшнего дня единственной представительницей прекрасного пола в Российской дрифт-серии была Екатерина Седых. Автомобилями Валерия увлеклась в детстве, а в автоспорт ее привел папа: «В 2013 году я попала на Змеинку в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону. У моего папы своя автомастерская, в которой я выросла. Любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил: «Лер, когда-нибудь мы соберем тебе гонку». И вот в 23 года я купила Ниссан Сильвия, приехала к папе и сказала – вот она эта гонка! Так что дрифт начался с папы и все победы, которые есть, я посвящаю ему. Приятно, что меня очень поддерживает Гоча Чивчян (один из самых титулованных гонщиков России – прим. авт.), увидев мои заезды на Змеинке, он сказал, что у меня большое будущее. Слова такого человека придают уверенность. А вообще для меня дрифт - это страсть! Меньше всего хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, все пилоты разные и у всех разная манера вождения. Я хочу, чтоб знали характер моего вождения и узнавали меня по нему».



Ну и, конечно, опытные «старички» РДС-Восток также порадуют зрителей красивым дрифтом. Любимец публики Макар Черныш из Благовещенска, пропустив половину прошлого сезона, в этом году планирует участвовать во всех этапах: «Я хотел в этом году продать свой боевой Чайзер, и взять паузу на год, но меня во время остановили! Так что Чайзер будет, причём будет с новым сердцем внутри - это привычный мне 2JZ, просто на новых запчастях, что всегда приятно» - отметил Макар Черныш, пилот РДС-Восток.



Кроме спортивных состязаний, в этом году в рамках этапов РДС-Восток пройдет выставка автозвука и автотюнинга. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России – Денис Сорокопуд, 14-летний ученик Ильи Федорова.



Билеты на открытие дрифт-сезона уже в продаже. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный. По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, а для детей весь день работает Ринго-парк. Подробности на http://www.rdsvostok.ru/



Пресс-служба РДС-Восток

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   6-04-2017, 23:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Второй день чемпионата России по пауэрлифтингу во Владивостоке продолжился новыми рекордами
28-02-2015, 14:08, Спорт
Во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на о. Русский, проходит чемпионат России по пауэрлифтингу. Во второй день, 27 февраля, в спортзале ДВФУ на о. Русский состязались мужчины весовой категории до 83 кг,...
Подробнее
30-09-2014, 16:43, Спорт
30 сентября во Владивостоке «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 20:00. Представляем соперника «Торпедо» (Нижний Новгород) Клуб образован: 1946 год...
Подробнее
Приморские спортсменки завоевали награды первенства России по боксу
19-02-2015, 15:08, Спорт
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Подробнее
В честь Дня Победы во Владивостоке прошел массовый заплыв в открытой воде
9-05-2015, 18:56, Спорт
8 мая на акватории Водной станции ТОФ состоялся массовый заплыв в открытой воде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили федерация подводных видов...
Подробнее
Гран При Великобритании: обзор гонки от Эда Стро
12-07-2014, 16:29, Спорт
Льюис Хэмилтон вышел в лидеры после коробки передач на машине Нико Росберга. Эд Стро размышляет, удалось бы британцу взять верх в домашнем Гран При, если бы обе машины Mercedes добрались до финиша...
Подробнее
Галерея: II этап европейской Ф3, Хоккенхайм. 2-4 мая
5-05-2014, 08:40, Спорт
...
Подробнее
Спортсмены и тренеры Владивостока получат стипендии
17-10-2014, 12:38, Спорт
Владивостокские спортсмены, добившиеся высоких результатов в текущем году, а также их тренеры получат денежное поощрение от главы города Игоря Пушкарёва. Имена лучших представителей спорта будут...
Подробнее
Маркус Эрикссон считает, что достойно показал себя в Малайзии
4-04-2015, 16:45, Спорт
Несмотря на вылет, пилот Sauber Маркус Эрикссон остался доволен своим выступлением на Гран При Малайзии. Экс-гонщик Caterham по итогам всех трех тренировок и квалификации попадал в топ-10, однако в...
Подробнее
Сборная России по футболу на первом месте в отборочной группе
19-10-2013, 21:01, Спорт
Генеральный секретарь Российского союза футбола, Анатолий Воробьев поведал о товарищеском матче, который пройдет в скором времени. Он нужен для попадания на чемпионат мира в 2014 году. Теперь...
Подробнее
Льюис Хэмилтон рассказал о знакомстве с Миком Шумахером
4-08-2016, 03:02, Спорт
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге он познакомился с Миком Шумахером – сыном легендарного семикратного чемпиона мира. На этапе в Германии 17-летний Мик...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU