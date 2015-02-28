ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан: Важно не количество обгонов, а плотность борьбы Пилот Haas Ромен Грожан считает, что зрелищность гонок не связана с большим количеством обгонов и главным аспектом должна быть плотность борьбы. Первый этап сезона-2017, прошедший две недели назад в Мельбурне, подтвердил опасения по поводу того, что из-за новой аэродинамики машин обгонять станет сложнее. Многие призвали дождаться гонки в Шанхае, где всегда много обгонов, но у Грожана на этот счёт несколько другое мнение. «Я скажу вам одно: обгонять всегда непросто, – цитирует Грожана Crash.net. – Давайте подождём и увидим, как пройдут первые четыре гонки, а потом будем делать выводы. В Шанхае может произойти несколько интересных сражений, потому что в конце длинной прямой будет шанс вплотную подобраться к сопернику. Если на трассе плотная борьба, то количество обгонов не так важно. Главное, чтобы напряжённость сохранялась до финиша». Прошлогодний Гран При Китая получился сложным для Haas, столкнувшейся тогда с проблемами с шинами и настройками. Как считает Грожан, предстоящий этап в Шанхае станет отличным показателем того, чего удалось добиться за последние 12 месяцев американской команде. «В прошлом году мы приехали сюда после двух успешных гонок, но уик-энд получился очень тяжёлым, – сказал француз. – Теперь наша команда стала опытнее, к тому же у нас новые машины, шины, так что можно сказать, всё начинается с чистого листа. Поэтому мы можем выступить здесь лучше, чем в прошлом году. В квалификации в Мельбурне мне удался очень хороший круг, но я был удивлён преимуществом над Фелипе Массой. Хотя, если мы четвёртые по скорости, то это здорово и жаловаться не на что! По ходу прошлого сезона нам не хватало стабильности, и мы должны прибавить в этом аспекте, чтобы добиться успеха. В гонке также было всё в порядке, я был быстрее Массы, что свидетельствует о высокой скорости нашего автомобиля. Но давайте посмотрим, как сложатся гонки на четырёх разных трассах. Тогда можно будет сказать больше. Сейчас выводы делать сложно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 6-04-2017, 19:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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