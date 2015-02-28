Берни Экклстоун: Было предложение провести гонку во Вьетнаме, но я отказался
Бывший исполнительный директор Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что в 2016 году отказался от сделки по проведению Гран При Вьетнама, несмотря на предложение десятилетнего контракта стоимостью 375 млн долларов.«В прошлом году мне поступило предложение организовать гонку во Вьетнаме, – сказал Экклстоун в интервью The Independent. – Мне предложили встретиться с президентом, чтобы договориться о проведении. Я мог бы подписать контракт в августе. К этому все было готово, но я отказался, поскольку у нас уже есть несколько гонок в этой части света. На мой взгляд, ещё одна гонка была бы лишней.У этой страны вообще нет гоночной истории. Поэтому мне не хотелось организовывать этап в регионе, где у нас и так есть хорошие гонки. К тому же, меня уже критиковали за проведение Гран При в России и Азербайджане, где тоже нет гоночной истории».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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