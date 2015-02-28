Клэр Уильямс станет мамой

Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс готовится стать матерью.40-летняя дочь основателя легендарной команды и её бойфренд Марк ждут мальчика.«Наши самые искренние поздравления», – написала пресс-служба Williams в Twitter.Между тем в ближайшие дни – приблизительно 10 апреля, по информации австрийских СМИ – ожидается пополнение в семье руководителя Mercedes Motorsport Тото Вольф и бывшей участницы программы развития Williams Сьюзи Вольф. Тото не сможет присутствовать на родах, поскольку будет находится в Китае.«Даже если меня не будет рядом, у неё всё равно будет хорошая поддержка», – заявил он в интервью ORF.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
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