ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Volkswagen не собирается выставлять заводскую команду в WRC2 с новой Polo R5 В концерне Volkswagen исключили возможность создания заводской команды для младшего класса чемпионата мира по ралли WRC2 в 2018 году, когда состоится дебют новой машины Polo R5, сообщает AUTOSPORT. Дочерняя компания VW – Skoda – выставляет заводские коллективы в WRC2 и ERC, где выступает с автомобилем Fabia R5. Новая Polo R знаменует возвращение Volkwagen в WRC после неожиданного ухода из главной категории в конце прошлого года, но, как подчеркнул руководитель автоспортивного подразделения Свен Смитс, это чисто коммерческий проект. «В отличие от Skoda, у нас нет планов по полноценному выступлению в WRC и запуску заводской команды, – рассказал Смитс. – Мы выведем машину на рынок, и, конечно, нужно будет провести несколько ралли с хорошим гонщиком, чтобы продемонстрировать её потенциал. Вероятно, это будут один-два этапа на ключевых рынках, где очень большой интерес к R5». Работа над первой машиной началась в марте, и Смитс уверен, что тесты пройдут в конце лета. «Мы приступили к проектированию и планируем начать тесты в августе или сентябре, а омологацию намерены получить в июне или июле следующего года», – добавил Смитс. Ожидается, что тестами новой машины займётся двукратный чемпион мира Маркус Гронхольм, работавший над Polo R WRC, которая так и не вышла на старт. «Вкратце мы уже обсудили ситуацию и проясним все детали при составлении графика тестов, – рассказал Смитс. – Маркус был частью истории Polo в течение трёх лёт и будет частью нового проекта. Смитс также добавил, что VW и Skoda будут работать сообща. «Мы выиграем от того, чего удалось добиться Skoda при работе над Fabia R5, а они выиграют от того, что мы делаем сейчас, – сказал он. – Мы открыто обсудили продолжение работы над проектом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 6-04-2017, 03:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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