Фернандо Алонсо запустил свой бренд модной одежды

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо запустил свой собственный бренд модной одежды под названием Kimoa.Уже в Австралии гонщик McLaren появился в очках с новым лейблом. Также уже известно, что помогал Фернандо его персональный менеджер Луис Гарсия Абад.«У нашей платформы глобальный фокус, но сначала мы будем доступны только онлайн, – заявил Гарсия Абад. – Возможно, в 2018-м мы откроем и магазины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
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