Приморские кикбоксеры сразятся за награды во Владивостоке и Грозном

В предстоящие выходные, 7-8 апреля, во Владивостоке, в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

В соревнованиях примут участие спортсмены из республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей.

Всех любителей спорта приглашаю посетить соревнования и поддержать спортсменов. Вход для зрителей свободный. Начало поединков в 12.00.





Кроме соревнований во Владивостоке, приморские кикбоксеры в эти же дни сразятся за награды на выезде.

Со 2 по 7 апреля в г. Грозный (Чеченская Республика) проходят Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе К-1.

Приморский край представляют девять спортсменов:

Вагабов Шамиль (г. Уссурийск, тренер Подоплелов А.В);

Черненко Максим (г. Владивосток, тренеры Аникушин А. и Полещук С.Ж);

Логиновских Роман, Полещук Никита, Радько Илья, Бородин Данила (г. Владивосток, тренер Полещук С.Ж);

Титов Александр, Ерзнукаев Амир, Хохлова Дарья (г. Находка, тренер Ситдиков Павел).





Пожелаем приморцам успешных выступлений!





Федерация кикбоксинга Приморского края