Opel Insignia стала вседорожной - автоновости

Компания Opel рассекретила третью модификацию Insignia нового поколения. Следом за лифтбэком и универсалом на рынок выходит универсал повышенной проходимости Insignia Country Tourer
Внешне от обычного универсала данную версию легко отличить по увеличенному на 20 мм дорожному просвету и защитному обвесу из неокрашенного пластика. Универсал оснащен полным приводом с системой контроля вектора тяги. На задней оси установлены две многодисковые муфты с электронным управлением, которые отвечают за распределение момента между колесами.
Список опционального оборудования включает в себя светодиодные матричные фары, адаптивное шасси FlexRide, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, активный круиз-контроль с функцией экстренного автоматического торможения, систему удержания в полосе, систему предупреждения об объектах в «мертвой» зоне, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и многое другое.
Премьера Opel Insignia Country Tourer пройдет на автосалоне в Франкфурте этой осенью.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!