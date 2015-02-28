ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Цифры и факты Гран При Китая Второй этап сезона-2017 пройдет в Шанхае, где перед Ferrari стоит серьезная задача подтвердить скорость, показанную в Австралии. С 2014-го, когда в силу вступил новый гибридный регламент, однозначно доминировала команда Mercedes. Из всех нынешних гонщиков самым успешным на шанхайской трассе является Льюис Хэмилтон. Британец завоевал здесь две победы еще в составе McLaren в 2008-м и 2011-м, а затем и в Mercedes в 2014-м и 2015-м. На счету Фернандо Алонсо две победы (в 2005-м и 2013-м), у завершившего карьеру Нико Росберга – тоже две (2012 и 2016), у Кими Райкконена – одна (2007), и у его нынешнего напарника Себастьяна Феттеля – тоже одна (2009). Шанхайская трасса начинается с узкого и сложного участка, и в последствии ее профиль постоянно изменяется, бросая вызов гонщикам и их автомобилям. В преддверии старта Гран При предлагаем вам ознакомиться с важными фактами грядущего этапа. Трасса: Shanghai International Circuit

?Направление: По часовой стрелке?

Поворотов: 16

?Кругов в гонке: 56?

Дата проведения гонки: 9 апреля 2017 года?

Открытие автодрома: 2004 год?

Первый Гран При: 2004 год?

Рекорд круга: 1.32,238 (Михаэль Шумахер, 2004 год)?

Длина круга: 5,451 км

?Гоночная дистанция: 305,066 км Обладатель поула 2016 года: Нико Росберг (Mercedes)?

Победитель 2016 года: Нико Росберг (Mercedes) Расписание заездов в 2017-м:

?Пятница, 7 апреля?

Первая тренировка – 05:00 - 06:30?

Вторая тренировка – 09:00 - 10:30 Суббота 8 апреля

?Третья тренировка – 07:00 - 08:00?

Квалификация – начало в 10:00 Воскресенье 9 апреля

?Гонка – начало в 09:00 * время указано московское Гонки поддержки:?

Porsche Carrera Cup Asia

Renault Land Speed Record Run Приглашенный судья: требует подтверждения Зоны DRS: Первая зона – задняя прямая?

Вторая зона – прямая старт-финиш Ограничение скорости на пит-лейне: 80 км/ч для всех сессий Расход топлива: в среднем 1,88 кг за круг?

Максимальная скорость: 340 км/ч?

Переключение передач: 51 раз за круг

?Максимальная нагрузка в поворотах: 4,5g (в седьмом повороте)?

Выбор шин: Supersoft (красные ободки), Soft (желтые ободки), Medium (белые ободки)

?Вероятность появления машины безопасности: 38% Прогноз погоды: В пятницу – облачно, температура воздуха в районе 14-21 °C?

В субботу – облачно, температура воздуха в районе 12-19 °C?

В воскресенье – слабый дождь, температура воздуха в районе 11-16 °C Следующий этап: Гран При БахрейнаХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-04-2017, 20:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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