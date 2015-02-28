Цифры и факты Гран При Китая

Второй этап сезона-2017 пройдет в Шанхае, где перед Ferrari стоит серьезная задача подтвердить скорость, показанную в Австралии.С 2014-го, когда в силу вступил новый гибридный регламент, однозначно доминировала команда Mercedes.Из всех нынешних гонщиков самым успешным на шанхайской трассе является Льюис Хэмилтон. Британец завоевал здесь две победы еще в составе McLaren в 2008-м и 2011-м, а затем и в Mercedes в 2014-м и 2015-м.На счету Фернандо Алонсо две победы (в 2005-м и 2013-м), у завершившего карьеру Нико Росберга – тоже две (2012 и 2016), у Кими Райкконена – одна (2007), и у его нынешнего напарника Себастьяна Феттеля – тоже одна (2009).Шанхайская трасса начинается с узкого и сложного участка, и в последствии ее профиль постоянно изменяется, бросая вызов гонщикам и их автомобилям.В преддверии старта Гран При предлагаем вам ознакомиться с важными фактами грядущего этапа.Трасса: Shanghai International Circuit ?Направление: По часовой стрелке? Поворотов: 16 ?Кругов в гонке: 56? Дата проведения гонки: 9 апреля 2017 года? Открытие автодрома: 2004 год? Первый Гран При: 2004 год? Рекорд круга: 1.32,238 (Михаэль Шумахер, 2004 год)? Длина круга: 5,451 км ?Гоночная дистанция: 305,066 кмОбладатель поула 2016 года: Нико Росберг (Mercedes)? Победитель 2016 года: Нико Росберг (Mercedes)Расписание заездов в 2017-м: ?Пятница, 7 апреля? Первая тренировка – 05:00 - 06:30? Вторая тренировка – 09:00 - 10:30Суббота 8 апреля ?Третья тренировка – 07:00 - 08:00? Квалификация – начало в 10:00Воскресенье 9 апреля ?Гонка – начало в 09:00* время указано московскоеГонки поддержки:? Porsche Carrera Cup Asia Renault Land Speed Record RunПриглашенный судья: требует подтвержденияЗоны DRS:Первая зона – задняя прямая? Вторая зона – прямая старт-финишОграничение скорости на пит-лейне: 80 км/ч для всех сессийРасход топлива: в среднем 1,88 кг за круг? Максимальная скорость: 340 км/ч? Переключение передач: 51 раз за круг ?Максимальная нагрузка в поворотах: 4,5g (в седьмом повороте)? Выбор шин: Supersoft (красные ободки), Soft (желтые ободки), Medium (белые ободки) ?Вероятность появления машины безопасности: 38%Прогноз погоды:В пятницу – облачно, температура воздуха в районе 14-21 °C? В субботу – облачно, температура воздуха в районе 12-19 °C? В воскресенье – слабый дождь, температура воздуха в районе 11-16 °CСледующий этап: Гран При БахрейнаХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!