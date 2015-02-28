ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Организаторы Ралли Финляндия намерены замедлить некоторые СУ Организаторы самого быстрого этапа WRC Ралли Финляндия будут вынуждены искусственно замедлить некоторые спецучастки, на которых новое поколение автомобилей WRC может ехать чересчур быстро. В этом сезоне FIA уже была обеспокоена данным вопросом и даже отменила этап Ралли Швеция, когда Отт Тянак проехал СУ Кнон со средней скоростью почти 137 км/ч. В прошлом году на шести спецучастках Ралли Финляндия раллистам удавалось проехать допы со средней скоростью чуть выше 128 км/ч, поэтому многие уверены, что новое поколение автомобилей WRC точно преодолеет рубеж в 137 км/ч. В прошлом месяце стало известно, что знаменитый доп Оунинпохья для удобства телеканалов будет немного сокращен. Таким образом, организаторы избавились от более медленной и узкой секции. «Этот узкий участок на Оунинпохье смог бы снизить среднюю скорость, – признался в интервью AUTOSPORT гонщик Toyota Яри-Матти Латвала. – После Ралли Швеция в FIA сильно обеспокоены тем, как пройдут быстрые допы Оунинпохья, Пайяла и Пихлаякоски второго дня этапа в Финляндии. Мне кажется, средняя скорость может достигнуть и 140 км/ч». Латвала предположил, что FIA может принять ряд превентивных мер в таком случае: «Наверное, нам сделают искусственные шиканы, совершенно нехарактерные для финнских дорог, но которые снизят среднюю скорость. На гравийных трассах, в отличие от асфальтовых, шиканы противоестественны. Справедливости ради стоит сказать, что гонщикам такая идея совсем не нравится». Работник финнской трассы Кай Таркияйнен заявил, что организаторы неминуемо примут какие-то действия: «Без сомнений, нужно будет что-то сделать. Мы уже поговорили с FIA, Мишель [Мутон, делегатом FIA по безопасности WRC] и Ярмо [Махоненом, гоночным директором FIA по ралли]. Они выступают за создание естественных шикан, на которых автомобили будут проезжать по более узкой и короткой петле или по длинном объезду. Мы бы хотели пойти таким путем, вместо того, чтобы тащить бетон или еще что-нибудь для создания шиканы посреди допа».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-04-2017, 15:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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