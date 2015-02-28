Во Владивостоке поздравили с 70-летием заслуженного тренера России Владимира Шувалова

3 апреля поздравления с 70-летием принимал заслуженный тренер России Владимир Шувалов. Вся его жизнь неразрывно связана со спортом и греблей. Поздравить юбиляра пришли коллеги, многочисленные воспитанники и друзья.





Столько наград и регалий больше нет ни у одного тренера в Приморье. Его имя известно не только в нашем крае, но и далеко за его пределами. Больше полувека назад 19-летним пареньком он начал свою трудовую деятельность в спортивном обществе «Труд».

Лидия Баранова, председатель Совета ветеранов спорта Приморского края: «За свою жизнь он очень много пользы принес, много воспитал мальчишек и девчонок. У него были большие успехи в соревнованиях, в воспитании личности. Мне посчастливилось его поздравить с такой знаменательной датой, и мы от имени ветеранов желаем ему здоровья, счастья, благополучия, любви, так как он еще молодой мужчина! Что такое 70 лет для мужчины? Это самый расцвет!».





Владимир Шувалов, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ: «У меня много радостных моментов – и радостных, и не радостных. Радостные, конечно, это когда высшее достижение, когда мои спортсмены завоевали на чемпионатах мира, Олимпийских играх, Европы, Советского Союза и России. И везде приходилось и радоваться, и огорчаться, потому что это спорт, без этого нельзя».





Кадры г. Атланта (США), летние Олимпийские игры 1996 г.

Главное тренерское достижение – медаль воспитанника с Олимпийских игр. Под руководством Владимира Шувалова приморский гребец Георгий Цыбульников взял «бронзу» в Атланте в 1996 году. За что наставник был удостоен высокой награды - Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





Владимир Шувалов, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ: «Вот она, эта медаль. Носится на пиджаке. Здесь написано: польза, честь и слава на обратной стороне. Вот удостоверение к ней о государственной награде».





Просто так награды не даются. Дома Шувалова порой не видели по полгода. Надежный семейный тыл обеспечивала супруга.





Нина Шувалова, супруга юбиляра: «Быть женой спортсмена, тренера – это нелегко. Постоянные разъезды, поддерживали, как могли. Были и трудности, были и радости в этой жизни, но все преодолели.





Кадры док/ф «Весла на воду», Дальтелефильм, 1974 г., реж. Л. Сафрошин

Один заслуженный мастер спорта, пять - международного класса и 40 мастеров спорта СССР и России. Сотни разрядников и просто хороших людей воспитал Владимир Шувалов за свою трудовую жизнь.





Владимир Латышев, мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, призер международных и всероссийских соревнований: «Владимир Александрович тем и отличался от других тренеров – он жил с нами в одной комнате, кушал вместе с нами, терпел с нами все тяготы и лишения, которые были. Не всегда в те годы был устроенный быт у спортсменов – жили в комнате вдесятером, и Владимир Александрович всегда нам был как отец родной».





Сергей Корчагин, мастер спорта международного класса, чемпион СССР и России, призер международных и всероссийских соревнований: «Пережили мы очень многое, мы ездили на многие соревнования от ЦС спортивных клубов «Труд», «Водник», потом сборная России была. Когда я был в сборной Союза, он у нас был непосредственным тренером сборной Советского Союза. Много у него очень хороших учеников. Все к нему очень хорошо с уважением относятся, люди очень чтят его заслуги перед нашим приморским спортом».





Игорь Чемерис, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Сегодня я выполняю почетную миссию и по поручению председателя Законодательного Собрания Приморского края Ролика Александра Ивановича вручаю Почетную грамоту Шувалову Владимиру Александровичу за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Приморского края в связи с его юбилеем!».





Больше десяти лет Владимир Шувалов тренировал команду «Тигры Владивостока», выступающую в гребле на лодках «Дракон». Под его руководством владивостокские «Тигры» стремительно ворвались в мировую элиту и не раз поднимались на пьедесталы чемпионатов мира, Европы и России.





Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края, президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ: «От имени департамента физической культуры и спорта, от федерации гребли на байдарках и каноэ и Всероссийской федерации, потому что она присоединяется к этим поздравлениям, в первую очередь, хочу пожелать здоровья, долголетия, прежде всего, на работе, в спорте, чтобы Владимир Александрович всегда оставался в строю вместе с нами и на протяжении многих лет еще приносил пользу нашему приморскому спорту».





Воспитанники Владимира Шувалова считают его тренером с большой буквы, который всегда будет в сердцах спортсменов, как человек, оставивший огромный след в судьбе каждого из них.





Елена Ритус Вести. Приморье





