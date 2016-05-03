Базовый «Патриот» возвращается - автоновости

Ульяновский автозавод вернул в гамму комплектаций внедорожника «Патриот» версию «Классик», которая исчезла после рестайлинга внедорожника осенью прошлого года

Ее стоимость составит 749 тысяч рублей, производство данной версии начнется в июне этого года. При этом, как отмечается на официальном сайте компании, комплектация «Классик» будет выпущена ограниченным тиражом.

В комплектацию «Классик» входят 16-дюймовые штампованные колесные диски, дневные светодиодные ходовые огни, неокрашенные ручки дверей и корпуса зеркал, одна подушка безопасности, ABS с системой распределения тормозных усилий, зеркала с электроприводом и обогревом, раздаточная коробка с механическим приводом, аудиоподготовка.

Напомним, что осенью прошлого года УАЗ «Патриот» был подвергнут довольно серьезному обновлению. Внедорожник получил единый бак, новые подрулевые рычажки и рулевое колесо, дорогие версии обзавелись подогревом руля и климат-контролем. Базовой тогда стала версия «Стандарт», стоимость которой начинается с отметки в 817 тысяч рублей.