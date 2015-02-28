Марио Изола: В этот раз в Китае не должно быть чрезмерного износа резины
Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола признался, что на предстоящем Гран При Китая гонщиков, скорее всего, не будут беспокоить проблемы с износом резины.В Шанхай шинники привезут три компаунда: Medium, Soft и Supersoft, а обязательным в гонке станет один из комплектов с желтой или белой маркировкой.Шанхайская трасса всегда была чрезмерно требовательной к резине, однако в этом году шинники надеются избежать таких проблем из-за обновленных характеристик резины для нового сезона.«Мы привезем в Китай Medium, Soft и Supersoft, и команды будут использовать в основном последние два, учитывая, что Medium у них будет представлен только двумя комплектами, – заявил Изола. – Однако в гонке многое будет зависеть от непредсказуемых погодных условий.Раньше износ резины был серьезной проблемой на гонках в Китае из-за длинных прямых и узких поворотов, но тесты в Барселоне показали, что резина стала прочнее, поэтому мы надеемся на отсутствие проблем прошлых лет.В случае дождя мы предоставим гонщикам новую дождевую резину в нескольких компаундах, чтобы гарантировать им хорошее сцепление с трассой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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