Свободные катания, мастер-классы и хоккейные эстафеты от СК «Адмирал»
Несмотря на то, что весна в Приморье в самом разгаре, ледовые развлечения с подарками и сюрпризами не заканчиваются. Спортивный клуб «Адмирал» продолжает радовать жителей и гостей региона мастер-классами, хоккейными эстафетами и сеансами свободного катания.
Расписание ледовых мероприятий:
«Фетисов Арена»
9 апреля – хоккейные эстафеты и свободное катание.
23 апреля – мастер-класс по фигурному катанию.
30 апреля – хоккейные эстафеты и свободное катание.
Время начала мероприятий на сайте «Фетисов Арены» http://fetisovarena.com/
Посещение мероприятий платное, дополнительная информация по телефону КСК «Фетисов Арена» 8(423)230-33-14.
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