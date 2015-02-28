ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Свободные катания, мастер-классы и хоккейные эстафеты от СК «Адмирал»

Несмотря на то, что весна в Приморье в самом разгаре, ледовые развлечения с подарками и сюрпризами не заканчиваются. Спортивный клуб «Адмирал» продолжает радовать жителей и гостей региона мастер-классами, хоккейными эстафетами и сеансами свободного катания.





Расписание ледовых мероприятий:

«Фетисов Арена»

9 апреля – хоккейные эстафеты и свободное катание.

23 апреля – мастер-класс по фигурному катанию.

30 апреля – хоккейные эстафеты и свободное катание.





Время начала мероприятий на сайте «Фетисов Арены» http://fetisovarena.com/



Посещение мероприятий платное, дополнительная информация по телефону КСК «Фетисов Арена» 8(423)230-33-14.





Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 5-04-2017, 06:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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