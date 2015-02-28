ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Почему у всех больше вопросов по поводу Верляйна, чем ответов? Вчера стало известно, что гонщик Sauber Паскаль Верляйн пропустит предстоящий Гран При Китая и в очередной раз уступит место в кокпите протеже Ferrari Антонио Джовинацци. Несмотря на то, что врачи FIA уже давно разрешили немцу участвовать в Гран При, он по-прежнему не совсем доволен своей формой. Естественно, многих такое поведение молодого амбициозного гонщика немного смущает. Бывший гонщик, а ныне телеведущий Тифф Нидл написал в своем Twitter: «Верляйн думает, что недостаточно готов? Как вы считаете, могла ли у Джовинацци появиться в голове мысль, что он недостаточно готов?» Итальянское издание La Gazzetta dello Sport подметило, что объявление Sauber случилось всего через день после заявления Верляйна, что он хочет проехать хотя бы в пятничных тренировках. Немецкие журналисты из Auto Bild рассказали, что в понедельник Верляйн отработал на симуляторе Mercedes. В издании Bild тоже теряются в догадках по поводу ситуации с Верляйном. «После Австралии он тренировался две недели, – подметил корреспондент Леннарт Вермке. – За его состоянием следит бывший физиотерапевт Айртона Сенны Йозеф Леберер. Но, ссылаясь на Sauber, амбициозный Верляйн добровольно отказывается от участия в гонках. Будет ли он готов к Бахрейну? Или есть еще какие-то "но"?» Как ни странно, ни Sauber, ни Верляйн не дали никаких медицинских объяснений. Известный формульный журналист Джеймс Аллен считает, что это прекрасная возможность для Антонио Джовинацци снова проявить себя. «Как часто бывает в Формуле 1, проблемы одного гонщика ведут к успеху другого, – заявил Аллен. – Джовинацци сейчас в поле зрения многих. Босс Mercedes Тото Вольф даже хотел подписать с ним контракт, однако смог предложить только место основного гонщика DTM. Менеджер Джовинацци Энрико Занарини, ранее работавший с Эдди Ирвайном и Джанкарло Физикеллой, смог договориться с Ferrari на должность резервного пилота». По мнению Аллена, нынешний президент Ferrari Серджио Маркионе немного иначе ведет работу, чем его предшественники, предпочитавшие нанимать в основном опытных гонщиков не из Италии. Последний раз итальянец выходил в форме Ferrari на старт в 2009-м в тот год Джанкарло Физикелла был резервистом команды. «В Маранелло многое заработало по-новому, а прошлым летом Серджио Маркионе и вовсе принял трудное решение заменить Джеймса Эллисона на итальянца Маттиа Бинотту. В Ferrari сделали акцент на продвижение итальянцев, и команда выглядит конкурентоспособной, – добавил Аллен. – Маркионе действует не так, как все привыкли. В июле мы посмотрим, сможет ли Джовинацци претендовать на место Кими Райкконена после двух или трех проведенных Гран При». «Сильное выступление Джовинацци на предстоящем Гран При повлияет на Sauber и Ferrari, а также даст положительный импульс карьере самого итальянца… в ущерб достижениям Верляйна», – подвел итог Аллен. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-04-2017, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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