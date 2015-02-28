Почему у всех больше вопросов по поводу Верляйна, чем ответов?
Вчера стало известно, что гонщик Sauber Паскаль Верляйн пропустит предстоящий Гран При Китая и в очередной раз уступит место в кокпите протеже Ferrari Антонио Джовинацци.Несмотря на то, что врачи FIA уже давно разрешили немцу участвовать в Гран При, он по-прежнему не совсем доволен своей формой. Естественно, многих такое поведение молодого амбициозного гонщика немного смущает.Бывший гонщик, а ныне телеведущий Тифф Нидл написал в своем Twitter: «Верляйн думает, что недостаточно готов? Как вы считаете, могла ли у Джовинацци появиться в голове мысль, что он недостаточно готов?»Итальянское издание La Gazzetta dello Sport подметило, что объявление Sauber случилось всего через день после заявления Верляйна, что он хочет проехать хотя бы в пятничных тренировках.Немецкие журналисты из Auto Bild рассказали, что в понедельник Верляйн отработал на симуляторе Mercedes.В издании Bild тоже теряются в догадках по поводу ситуации с Верляйном.«После Австралии он тренировался две недели, – подметил корреспондент Леннарт Вермке. – За его состоянием следит бывший физиотерапевт Айртона Сенны Йозеф Леберер. Но, ссылаясь на Sauber, амбициозный Верляйн добровольно отказывается от участия в гонках.Будет ли он готов к Бахрейну? Или есть еще какие-то "но"?»Как ни странно, ни Sauber, ни Верляйн не дали никаких медицинских объяснений.Известный формульный журналист Джеймс Аллен считает, что это прекрасная возможность для Антонио Джовинацци снова проявить себя.«Как часто бывает в Формуле 1, проблемы одного гонщика ведут к успеху другого, – заявил Аллен. – Джовинацци сейчас в поле зрения многих. Босс Mercedes Тото Вольф даже хотел подписать с ним контракт, однако смог предложить только место основного гонщика DTM. Менеджер Джовинацци Энрико Занарини, ранее работавший с Эдди Ирвайном и Джанкарло Физикеллой, смог договориться с Ferrari на должность резервного пилота».По мнению Аллена, нынешний президент Ferrari Серджио Маркионе немного иначе ведет работу, чем его предшественники, предпочитавшие нанимать в основном опытных гонщиков не из Италии. Последний раз итальянец выходил в форме Ferrari на старт в 2009-м в тот год Джанкарло Физикелла был резервистом команды.«В Маранелло многое заработало по-новому, а прошлым летом Серджио Маркионе и вовсе принял трудное решение заменить Джеймса Эллисона на итальянца Маттиа Бинотту. В Ferrari сделали акцент на продвижение итальянцев, и команда выглядит конкурентоспособной, – добавил Аллен. – Маркионе действует не так, как все привыкли. В июле мы посмотрим, сможет ли Джовинацци претендовать на место Кими Райкконена после двух или трех проведенных Гран При».«Сильное выступление Джовинацци на предстоящем Гран При повлияет на Sauber и Ferrari, а также даст положительный импульс карьере самого итальянца… в ущерб достижениям Верляйна», – подвел итог Аллен.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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