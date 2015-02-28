«Спартак-Приморье» начнет борьбу за выход в финал Суперлиги 8 апреля в Сургуте
Определены даты матчей 1/2 финала плей-офф Суперлиги. Домашние матчи назначены на 13 и 14 апреля
Утверждены даты и время проведения матчей 1/2 финала плей-офф Суперлиги. Напомним, что «Спартак-Приморье» за выход в финал поборется с БК «Университет-Югра».
Серия до трех побед начнется в Сургуте 8 и 9 апреля (начало матчей в 16:00 мск, 23:00 вво). Игры во Владивостоке пройдут 13 и, если потребуется, 14 апреля (начало матчей в 19:00 вво). Если для определения победителя потребуется пятый матч, то он состоится в Сургуте 18 апреля.
Во втором полуфинале сыграют «Новосибирск» (Новосибирск) и «Иркут» (Иркутск).
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!