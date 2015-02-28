ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Статистическое превью Гран При Китая Вторым этапом сезона 2017 года станет Гран При Китая, статистические данные о котором мы представляем вашему вниманию.

История гонки

Международный автодром Шанхая в 14-й раз примет у себя Гран При Китая. Ferrari, выигравшая в Мельбурне, едет сюда в надежде продолжить свою победную поступь, однако итальянская команда не праздновала успех в Шанхае с 2013 года. И Ferrari, и Mercedes выигрывали здесь по четыре раза, что является рекордом. Несмотря на то, что гонка проводится в апреле начиная с 2009 года, Гран При Китая еще никогда не был вторым по счету этапом в календаре.



© 2016 LAT Photographic

Пилоты и их успехи

Льюис Хэмилтон является самым успешным гонщиком в истории ГП Китая – на его счету четыре победы. Дважды здесь побеждал Фернандо Алонсо, а Себастьян Феттель и Кими Райкконен имеют по одной виктории в активе. Алонсо финишировал в каждой из гонок. Однако два года назад ему не удалось преодолеть всю дистанцию, потому что его MP4-30 дважды обгоняли на круг. Скорее всего, ситуация повторится и в 2017-м. 12 месяцев назад на подиум в Шанхае взошел Даниил Квят, но уже через несколько недель Red Bull Racing понизила его до Toro Rosso после неудачного выступления на домашней гонке в Сочи. В прошлом году первое и последнее места стартовой решетки заняли гонщики Mercedes: Нико Росберг стартовал с поул-позиции, а Хэмилтон из-за технических проблем в квалификации вынужден был начинать гонку с самого хвоста пелотона. По ходу заезда британцу удалось отыграть 15 мест и финишировать седьмым, хотя это был не самый успешный его камбэк в 2016-м. Позже на ГП Бельгии он отыграл 18 мест по ходу гонки. В 2016-м к финишу ГП Китая приехали все 22 машины, но две недели назад в Австралии клетчатый флаг увидели лишь 13 пилотов из 20.



© 2016 LAT Photographic

Времена на круге

В календаре Ф1 автодром в Шанхае является уникальным потому, что быстрейший круг на нем был установлен в гонке, в то время как обычно рекорды круга устанавливаются в квалификации, когда машины едут с минимумом топлива в баках. В дебютном ГП Китая-2004 Михаэль Шумахер, отставая от лидеров на круг, сумел промчать шанхайское кольцо за 1.32,238, что оказалось на 1,7 секунды быстрее поул-позиции Рубенса Баррикелло. Несмотря на то, что рекорд был установлен на двигателе V10 и на машине с высоким уровнем прижимной силы, все равно трудно поверить в то, что рекорд Шумахера устоял до сих пор. Но если в субботу будет сухо, то, возможно, быстрые автомобили 2017 года сумеют превзойти этот показатель уже к концу квалификации.

Быстрые круги на Гран При Китая



Обгоны

Обгоны – самая горячо обсуждаемая тема старта сезона-2017. В Мельбурне обгонов было очень немного, но пилоты допускают, что это связано с конфигурацией трассы в Альберт-Парке. В Китае обгонять гораздо легче, что и доказывает информация Mercedes. «Некоторые считают, что в прошлом году гонка в Шанхае состояла в основном из фейковых обгонов, – говорится в пресс-релизе немецкой команды в преддверии старта уик-энда. – Машинам нужно было банально дождаться зоны активации DRS на прямых, где и осуществлялись обгоны. В 2017-м за реалистичную цель можно взять 28 обгонов в гонке 2015 года, потому что в 2016-м был хаотичный первый круг, ранний выезд машины безопасности и прорыв Льюиса с хвоста пелотона».

Количество обгонов на Гран При Китая



По материалам F1Fanatiс.co.ukХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-04-2017, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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