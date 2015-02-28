Статистическое превью Гран При Китая

Обгоны Обгоны – самая горячо обсуждаемая тема старта сезона-2017. В Мельбурне обгонов было очень немного, но пилоты допускают, что это связано с конфигурацией трассы в Альберт-Парке. В Китае обгонять гораздо легче, что и доказывает информация Mercedes.«Некоторые считают, что в прошлом году гонка в Шанхае состояла в основном из фейковых обгонов, – говорится в пресс-релизе немецкой команды в преддверии старта уик-энда. – Машинам нужно было банально дождаться зоны активации DRS на прямых, где и осуществлялись обгоны.В 2017-м за реалистичную цель можно взять 28 обгонов в гонке 2015 года, потому что в 2016-м был хаотичный первый круг, ранний выезд машины безопасности и прорыв Льюиса с хвоста пелотона». Количество обгонов на Гран При Китая
По материалам F1Fanatiс.co.ukХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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