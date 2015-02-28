Юные яхтсмены Приморья начали новый парусный сезон в Сочи с медалей

Юные яхтсмены Приморского края, учащиеся Приморского государственного училища Олимпийского резерва, Краевой спортивной школы и Центра спортивной подготовки - Школы высшего спортивного мастерства, успешно начали новый парусный сезон в Сочи, где одновременно проходили две регаты – третий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования «Сочинская регата».

Кубок России в олимпийских классах яхт проводился для лодок класса «470», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «49-й», «49-й FX», «Накра 17 – микст», «RS:X», «Финн». В Сочинской регате участвовали классы «420», «Лазер-радиал» (юн), «Лазер 4.7», «29-й», парусная доска Техно, парусная доска RS:X (юн).

Перед регатой ребята прошли учебно-тренировочные мероприятия, а затем, с 25 марта по 1 апреля, начались соревнования. За призовые места боролось более 150 спортсменов из разных городов России и Украины: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, Анапы, Таганрога, Азова, Воронежа, Днепропетровска, Ейска, Самары, Тольятти, Саратова, Севастополя.

Соревнования проходили при сложной погоде: из семи гоночных дней только два прошли при хорошем гоночном ветре, во все остальные дни были дождь, холод, слабый ветер.

Тем не менее, гоночному комитету удалось провести 11 гонок почти во всех классах яхт.





Из Владивостока в соревнованиях участвовало пять экипажей под руководством тренеров Дениса Гайдаенко и Михаила Уткина. Все ребята показали отличную подготовку и хорошие результаты.

Наибольшего результата добилась Мария Кислухина, выступавшая в олимпийском классе яхт «Лазер-радиал». По итогам Кубка России она заняла первое место.

Во всероссийских соревнованиях «Сочинская регата» в классе «Лазер 4.7» Мария Истратова стала второй среди девушек, среди юношей Даниил Майстровский занял седьмое место, а Марк Лисовицкий – 12-ое.

В класс «420» экипаж Илья Гайдаенко / Богдан Шабаев завоевал бронзовые медали.

Уже с 6 по 14 мая состоится финал Кубка России. По итогам третьего этапа и финала будет сформирована сборная России по парусному спорту на 2017 год для участия в международных соревнованиях, в Первенстве мира и Первенстве Европы.





Пресс-центр яхт-клуба «Семь футов»