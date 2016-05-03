Новая Audi A8 будет тяжелее предшественницы - автоновости

При производстве кузова нового поколения представительского седана Audi A8 будут широко использоваться легкие материалы, такие как алюминий, магний, углеволокно и высокопрочная сталь

Но при этом кузов автомобиля (каркас вместе с внешними кузовными панелями) прибавит 51 кг по сравнению с предшественником и будет весить не менее 282 кг.

Рост массы связан не только с увеличением размеров (пассажиры второго ряда получат дополнительные 28 мм пространства в области коленей), но и с увеличением жесткости кузова на 24%. Кроме того, возросшие требования независимых краш-тестов потребовали усиления конструкции кузова.

«Увеличение массы кузова связано с необходимостью установки новых альтернативных двигателей и из-за возросших требований клиентов к спецификациям автомобиля», — заявил в интервью британскому Autocar инженер Audi по кузовам Тим Хаммерл.

Также на рост массы повлияли меры по увеличению безопасности гибридных версий: добавилась защита литий-ионных батарей.

Новое поколение Audi A8, как ожидается, будет представлено этой осенью. Автомобиль получит системы полуавтономного вождения и все последние активные системы безопасности.