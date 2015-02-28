Koiranen исключена из списка участников сезона-2017 GP3
Команду Koiranen GP исключили из списка участников сезона 2017 года GP3.Koiranen пришла в GP3 в 2013-м и с того момента одержала девять побед, последняя из которых покорилась Мэтту Пэрри в Венгрии в 2016-м.В начале прошлого сезона команда выставила четыре машины, однако на последних двух этапах выставляла только по два автомобиля.Koiranen не принимала участия в предсезонных тестах в Португалии, а последняя версия стартового листа подтвердила отсутствие в нем команды и ее пилотов.Исключение Koiranen свидетельствует о том, что в 2017-м в GP3 будет соревноваться шесть команд: ART выставит четыре машины, а Arden, Trident, DAMS, Jenzer и Campos – по три.Напомним, что в 2016-м в составе Koiranen выступал россиянин Матевос Исаакян.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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