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Нико Хюлькенберг: По ходу уик-энда в Китае необходимо понять, каким будет износ резины

Пилот Renault Нико Хюлькенберг считает, что для гонщиков будет важно разобраться в том, каким будет уровень износа шин на автодроме в Шанхае.

«Эта трасса известна своей бесконечной связкой первого-второго поворотов, – сказал Нико. – Это непростой вираж, в котором легко ошибиться, особенно в квалификации. Этот поворот изнашивает левую переднюю шину.

Вообще в Шанхае нужно следить за резиной, потому что длинный правый 13-й поворот также существенно изнашивает ее. С другой стороны, в этом году машины существенно отличаются от автомобилей-2016. Посмотрим, какова будет ситуация».

Его напарник по команде Джолион Палмер, который испытывал проблемы с тормозами в Мельбурне, отметил: «К счастью, команда сумела отыскать проблему, которая испортила мне уик-энд в Австралии. Я отправляюсь в Китай с ощущением, что именно этот уик-энд будет моим дебютным в сезоне-2017.

На автодроме в Шанхае трудно собрать идеальный круг, потому что здесь много различных секций. Интересно понаблюдать за тем, каким будет износ резины в 2017-м.

Думаю, что машины с большей прижимной силой сделают уик-энд в Китае интересным для гонщиков: в первом повороте мы сможем атаковать в полную силу. Второй сектор также будет зрелищным для пилотов. В целом на протяжении всего сезона на каждой последующей трассе мы будем находить новые пределы скорости».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   4-04-2017, 16:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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