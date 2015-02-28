Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

70-летний юбилей отмечает заслуженный тренер России Владимир Шувалов!

70-летний юбилей отмечает заслуженный тренер России Владимир Шувалов!
3 апреля отмечает 70-летний юбилей заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Владимир Александрович Шувалов.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края выражают искреннюю признательность и благодарность за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие и популяризацию гребли на байдарках и каноэ и лодках «Дракон» в Приморье и Российской Федерации.

Любовь к спорту на протяжении всей жизни, верность его лучшим традициям, талант и мастерство Владимира Александровича служат примером молодому поколению приморских спортсменов.

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых достижений приморских гребцов, воспитанных под руководством Владимира Александровича Шувалова - на российских и международных спортивных аренах!



Шувалов Владимир Александрович – заслуженный тренер РСФСР, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» в 2011 г. Работает инструктором-методистом КГАУ «Краевая спортивная школа».

Владимир Александрович начал свою трудовую деятельность в обществе «Труд» в качестве тренера по байдаркам и каноэ с 1966 года. С 1970 года стал работать тренером в Школе высшего спортивного мастерства.

Его воспитанники неоднократно занимали призовые места как на краевых, дальневосточных и российских соревнованиях, так и на международных. Ученики Владимира Александровича прославляли и прославляют Приморский край своими победами и достижениями уже своих воспитанников!

Под руководством В.А. Шувалова успеха добился Георгий Цыбульников, заслуженный мастер спорта, который завоевал в составе байдарки-четверки на Олимпийских играх в Атланте (1996 г.) бронзовую медаль. Кроме того, Георгий Цыбульников неоднократно становился победителем этапов Кубков мира и призером Чемпионатов мира, чемпионом СССР и 22-кратным победителем Чемпионатов России.

Среди воспитанников Шувалова - Игорь Карымов – МСМК, многократный призер международных и российских соревнований по гребле на байдарках; Владимир Латышев и Александр Сергеев – мастера спорта, многократные призеры СССР и России.

Владимир Александрович Шувалов вырастил одного заслуженного мастера спорта, пять мастеров спорта международного класса и 40 мастеров спорта СССР и России.

Больше 10 лет он работал тренером команды «Тигры Владивостока», которая не раз становилась чемпионом и призером мира, Европы и международных и всероссийских соревнований по гребле на лодках «Дракон».

В.А. Шувалов – судья республиканской категории. Подготовил более 40 судей 1-й категории. Он известен и уважаем далеко за пределами Приморского края, а его авторитетное мнение всегда точно и беспристрастно.

Вся жизнь Владимир Александрович неразрывно связана со спортом. Он и сейчас активно продолжает развивать греблю, являясь председателем тренерского совета федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края


Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   4-04-2017, 14:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Второй день чемпионата России по пауэрлифтингу во Владивостоке продолжился новыми рекордами
28-02-2015, 14:08, Спорт
Во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на о. Русский, проходит чемпионат России по пауэрлифтингу. Во второй день, 27 февраля, в спортзале ДВФУ на о. Русский состязались мужчины весовой категории до 83 кг,...
Подробнее
30-09-2014, 16:43, Спорт
30 сентября во Владивостоке «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 20:00. Представляем соперника «Торпедо» (Нижний Новгород) Клуб образован: 1946 год...
Подробнее
Приморские спортсменки завоевали награды первенства России по боксу
19-02-2015, 15:08, Спорт
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Подробнее
В честь Дня Победы во Владивостоке прошел массовый заплыв в открытой воде
9-05-2015, 18:56, Спорт
8 мая на акватории Водной станции ТОФ состоялся массовый заплыв в открытой воде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили федерация подводных видов...
Подробнее
Гран При Великобритании: обзор гонки от Эда Стро
12-07-2014, 16:29, Спорт
Льюис Хэмилтон вышел в лидеры после коробки передач на машине Нико Росберга. Эд Стро размышляет, удалось бы британцу взять верх в домашнем Гран При, если бы обе машины Mercedes добрались до финиша...
Подробнее
Галерея: II этап европейской Ф3, Хоккенхайм. 2-4 мая
5-05-2014, 08:40, Спорт
...
Подробнее
Спортсмены и тренеры Владивостока получат стипендии
17-10-2014, 12:38, Спорт
Владивостокские спортсмены, добившиеся высоких результатов в текущем году, а также их тренеры получат денежное поощрение от главы города Игоря Пушкарёва. Имена лучших представителей спорта будут...
Подробнее
Маркус Эрикссон считает, что достойно показал себя в Малайзии
4-04-2015, 16:45, Спорт
Несмотря на вылет, пилот Sauber Маркус Эрикссон остался доволен своим выступлением на Гран При Малайзии. Экс-гонщик Caterham по итогам всех трех тренировок и квалификации попадал в топ-10, однако в...
Подробнее
Сборная России по футболу на первом месте в отборочной группе
19-10-2013, 21:01, Спорт
Генеральный секретарь Российского союза футбола, Анатолий Воробьев поведал о товарищеском матче, который пройдет в скором времени. Он нужен для попадания на чемпионат мира в 2014 году. Теперь...
Подробнее
Льюис Хэмилтон рассказал о знакомстве с Миком Шумахером
4-08-2016, 03:02, Спорт
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге он познакомился с Миком Шумахером – сыном легендарного семикратного чемпиона мира. На этапе в Германии 17-летний Мик...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU